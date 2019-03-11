Начальник управления по экологии и природопользованию ответил на вопросы граждан в городском call-центре

18:45 | 13.03.2019

В ходе прямой линии в call-центре города Перми начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Ильдар Хайдаров принял 18 звонков от горожан, 16 вопросов взяты на контроль, по остальным даны разъяснения.



Жительницы микрорайона Бумажник обеспокоены планами по размещению рядом с автомобильной дорогой спортивной и детской площадки. Ильдар Хайдаров разъяснил, что территория признана пригодной для благоустройства, однако если местные жители недовольны местом для сквера, они могут письменно обратиться к заместителю главы администрации города Перми Анатолию Дашкевичу со своими предложениями.



Жительница Свердловского района рассказала, что один из ресторанов выбрасывает продуктовые отходы на лужайку рядом со служебным входом, привлекая бродячих собак. Ильдар Хайдаров рекомендовал написать заявление о нарушении содержания территории в администрацию района, а вопрос с собаками будет решен ответственным муниципальным учреждением.



О проблеме с бродячими собаками сообщили жители домов по ул. Верхне-Муллинской, 120, ул. Николая Островского 113, а также улиц Гашкова и Ивана Франко. Ильдар Хайдаров взял все обращения на контроль.



«Отметил для себя число звонков по безнадзорным собакам, будем разбираться и принимать меры. Благодаря прямой линии мы можем получить информацию непосредственно от людей и оказать помощь», - подчеркнул Ильдар Хайдаров.



Напоминаем, что в Пермском крае действует закон, регламентирующий передачу полномочий по отлову, лечению и содержанию безнадзорных собак на уровень муниципалитета. В Перми работает специальное учреждение, которое занимается отловом и стерилизацией собак. Для проведения работ по отлову необходимо оставить заявку диспетчеру муниципального приюта для бездомных животных по телефону 263 14 94.