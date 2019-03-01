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Пермь: новости дня


 

18:57 | 12.03.2019

Фильм пермского режиссера стал победителем фестиваля женского кино

Кинолента пермячки Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» стала одним из победителей Международного кинофестиваля «8 женщин». Приз за лучшую документальную картину также достался фильму «Донецкая вратарница» Натальи Батраевой.

Фильм «Вырваться. История любви» снят в партнерстве с фондом «Дедморозим». Это история о трех сиротах, которые живут в закрытых психоневрологических интернатах. Но внезапно им выдался шанс стать самостоятельными. Благодаря этому они встретились, и в их жизни появилась любовь.

«Вырваться. История любви» уже победил в национальном конкурсе «Российская «Флаэртиана», стал номинантом на одну из престижнейших премий для документалистов в России «Лавровая ветвь» и был показан на нескольких кинофестивалях, включая «Артдокфест». Еще он вошел в лонг-лист немецкого фестиваля Courage Film Festival, а также скоро картину покажут и в Индии на кинофестивале We Care Film Fest, который поддерживает людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в этом году Ольга Аверкиева представит свой фильм «Вырваться. История любви» на фестивале «Сталкер».

© «Вечерние Ведомости»

 


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