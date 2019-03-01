В Пермском крае почтили память геройски погибших в Аргуне десантников 6-й роты

15:34 | 3.03.2019

1 марта 2000 года в неравном бою с многократно превышающим составом боевиков при защите высоты 776 в Аргунском ущелье Чеченской Республики погибли 84 десантника 6-й роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Среди них трое наших земляков – Алексей Кирьянов, Денис Трегубов и Юрий Ляшков.



Родители гвардии рядового Дениса Трегубова живут в городе Чусовом, родители гвардии рядового Алексея Кирьянова - в Чайковском. Родители гвардии младшего сержанта Юрия Ляшкова не перенесли утраты сына, они похоронены в Чердыни. Память о Юрии хранит его младшая сестра Ольга. Сейчас Ольга живет в Перми, служит в подразделении ГУФСИН России по Пермскому краю, воспитывает с мужем двоих сыновей.



1 марта 2019 года Ольгу Кащук пригласили на малую родину, в Чердынский район, где состоялись торжественные мероприятия, посвященные 19-летию подвига десантников 6-й роты Псковской дивизии.



В память о героических событиях в школе села Бондюг Чердынского района, которой 25 декабря 2017 года присвоено имя Юрия Ляшкова, прошла торжественная линейка. После линейки ребята возложили цветы к мемориальной доске герою-земляку.



Мероприятия продолжились на городском кладбище Чердыни, где захоронен Юрий Ляшков. В церемонии возложения цветов к памятнику погибшему десантнику приняли участие представители районной администрации, военного комиссариата Чердыни, юнармейцы, поисковики, ветераны-десантники. Память воинов легендарной 6-й роты почтили минутой молчания.



Во всех школах Чердынского района в этот день прошли уроки мужества. В селе Покча провели III этап кубка Чердынского района по военно-прикладным видам спорта и спортивному многоборью памяти Ю.Н. Ляшкова.



Ход исполнения Указа президента РФ от 21.07.2000 №1334 «Об увековечении памяти воинов-десантников» находится на личном контроле полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.



В Пермском крае разработана дорожная карта мероприятий по увековечению памяти погибших военнослужащих 6-й роты. Имена героев-десантников присвоены улицам в городах, где они жили - в Чусовом, Чайковском и Чердыни. В Чусовом прорабатывается вопрос о передаче одного из городских зданий школе ДОСААФ, носящей имя Дениса Трегубова. Его имя присвоено также городскому межшкольному стадиону.



30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ №463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».