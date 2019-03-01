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Пермь: новости дня


 

14:25 | 3.03.2019

В Пермском районе состоится зимний трейл-полумарафон

10 марта в Двуреченском сельском поселении (пос. Ферма) пройдет зимний трейл-полумарафон «Обгоняя ветер. Зима-2019». 21-километровая дистанция проходит по проселочным дорогам. К участию приглашаются профессиональные спортсмены и любители.

Бегунов ждет интересная трасса в поле, по проселочным дорогам, проходящая вдоль автомобильной дороги Пермь – Екатеринбург и Транссиба. Помимо основной дистанции в 21 км, будут массовые забеги на 10 км, 3 км и детские забеги на 3 км, 1000 и 500 метров.

«Обгоняя ветер» - это серия летних и зимних трейловых забегов. Мероприятия собирают более 350 участников. Забег 10 марта станет уже четвертым.

Для бегунов готовится не только спортивная, но и культурно-развлекательная программа, масленичные гуляния и сжигание Масленицы. Гостям предложат горячий чай, блины и сладости. К услугам спортсменов - гардероб, теплые раздевалки и туалеты, места для питания, большая парковка, профессиональное судейство. Все участники забега получат медали и фирменные подарки, а победители – еще и призы.

Зарегистрироваться можно на портале russiarunning.com/event/bfc26961-0e91-4d01-9f41-5c11050114d7.

© «Вечерние Ведомости»

 


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