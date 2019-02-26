Прикамские спортсмены в составе сборной России по могулу отправились на финал Кубка мира

13:50 | 27.02.2019

2 и 3 марта в Казахстане пройдут финальные соревнования Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул. Сборная России на этих стартах представлена преимущественно воспитанниками чусовской СДЮСШОР «Огонек» им. Л.Д. Постникова. Участие в турнире примут Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Андрей Махнёв — все являются воспитанниками Сергея Лазаренко, который также включен в тренерский штаб сборной страны. Также за нашу национальную команду выступит Никита Новицкий. С командой по могулу работают старший тренер Николай Шимбуев, тренеры Дмитрий Марущак и Андрей Волков.



Напомним, воспитанники СДЮСШОР «Огонек» им. Л.Д. Постникова (г. Чусовой) успешно выступили на этапах Кубка Европы по могулу в 2018 году. Победу одержала Анастасия Куликова. Третье место заняла Анастасия Смирнова. Никита Брагин — 8-й, Тимур Рахматуллин — 13-й. Во второй день на подиум снова поднялись спортсменки из Чусового: Смирнова стала первой, Куликова завоевала «серебро».