Пермь: новости дня
18:52 | 21.02.2019
Количество участников проекта «Серебряный туризм» в Прикамье увеличится до 2 тысяч в год
Во время общения обсудили реализацию проекта «Активное долголетие». В частности, вопросы содействия трудовой занятости, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, реализацию «Серебряного туризма».
«Сегодня нам нужно обсудить проект «Активное долголетие». В прошлом году ветераны посетили разные территории края в рамках программы «Серебряный туризм». Сегодня нужно получить обратную реакцию, над чем еще нужно поработать. Потому что с вашей помощью мы тестируем и улучшаем всю туристическую инфраструктуру края, – открыл встречу Максим Решетников. – Во время общения проверим, как работает техника, которую поставили во все ветеранские организации территорий края».
Как рассказала председатель Региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко, реализация программы «Серебряный туризм» началась с ноября 2018 года. Была определена целевая группа участников: актив ветеранской общественности, старшее поколение Пермского края. Участие в турах по региону приняли порядка 500 человек. «В общей сложности в двухдневный тур «Белогорский монастырь – Кунгур – Суксун» съездили почти 170 человек из ЗАТО «Звездный», Перми, Чусового, Лысьвы и Губахинского района. Они ночевали в гостинице «Ирень» в Кунгуре. В целом они программой очень довольны, но отметили, что следует обратить внимание на состояние санузлов в музеях, а также на проведение обзорных экскурсий в крупных городах Прикамья», – отметила Надежда Максютенко.
Также представительница общественной организации представила предложения ветеранов по развитию туристического потенциала региона. В частности, прикамцы старшего поколения предложили запустить ретро-поезд, например, маршрутом «Пермь – Чусовой – Соликамск», чтобы по пути его следования пассажирам рассказывали о городах Прикамья и их истории.
В силу возраста пожилым людям некомфортно передвигаться пешком на большие расстояния либо по маршрутам, где есть перепады рельефа. В связи с этим представители ветеранского актива предложили предусмотреть специальные туристические микроавтобусы с обзорными окнами.
Своими впечатлениями от экскурсии поделилась председатель совета Ассоциации жертв политических репрессий города Перми Ламара Живак: «В этом году мы посетили многие достопримечательности Пермского края. Экскурсии были организованы на высоком уровне. Проживание, питание, экскурсии – все просто замечательно. Я бы хотела, чтобы старшее поколение как можно чаще участвовало в таких мероприятиях, тем более, что в крае это организуется».
По информации министра социального развития Пермского края Павла Фокина, предполагается, что к 2024 году проект «Серебряный туризм» охватит 6 внутренних маршрутов, по которым будут путешествовать порядка тысячи человек в год. Глава Прикамья Максим Решетников обратил внимание, что раз проект принят представителями старшего поколения позитивно, и он востребован, нужно увеличить число возможных участников проекта до 2 тысяч в год, чтобы быть готовыми к большому потоку этой категории туристов, учесть их потребности и интересы.
Также губернатор дал поручение собрать пожелания и предложения представителей ветеранского актива и провести соответствующую работу, какие из них могут быть реализованы.
В программу «Активное долголетие» входит еще 1 пункт – обучение компьютерной грамотности. Сегодня знать азы работы на компьютере – необходимость. И не только для того, чтобы общаться с детьми и внуками, с родственниками и друг с другом. Все государственные услуги переводятся в электронный вид: через интернет можно запросить любые документы, справки, записаться на прием к врачу, оплатить коммунальные услуги – это значительно экономит время.
Поэтому в Прикамье увеличен охват участников обучения и количество площадок, где проходят занятия. К образовательному процессу подключили около 40 школ в территориях края, ТОСы, библиотеки в Чайковском, Березниках, Соликамске, Кунгуре, Кудымкаре и других территориях. В итоге количество обучающихся увеличилось в 4 раза по сравнению с 2016-2017 годами (с 600 до почти 2,4 тысячи в год). Предполагается, что в этом году обучение пройдет не меньше 3 тысяч человек.
© «Вечерние Ведомости»
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