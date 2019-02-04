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Пермь: новости дня


 

19:06 | 6.02.2019

Пермские школьники создали гид по местам фильма «Географ глобус пропил»

Учащиеся 11 «А» пермской гимназии №8 Алина Надежина и Кирилл Борисов создали пеший маршрут по местам фильма «Географ глобус пропил», снятого по одноименному роману Алексея Иванова. Получасовой гид протяженностью 1,5 км можно найти в бесплатном приложении для путешественников Izi.TRAVEL.

Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что задача развития внутреннего туризма в крае – одна из приоритетных. «Задачу на краевом уровне вижу в увеличении туристического потока через новые туристические бренды, туристические маршруты», — подчеркивал глава региона.

Аудиогид, который озвучивают сами ребята, рассказывает о шести местах, расположенных в Закамске. Это школа №1 в микрорайоне Старые Водники, в которой преподает географию главный герой Виктор Служкин (его в фильме сыграл Константин Хабенский). Там же учился и сам писатель Иванов. Далее по маршруту — детский сад, в который ходила маленькая дочь Служкина и его жены Нади — Тата. Есть в гиде понтонный мост и затон Камы — любимое место Служкина, его дом и дом лучшего друга географа — Будкина.

Стоит отметить, что это не первый маршрут по местам съемок фильма «Географ глобус пропил». Также любители приключений могут сплавиться по реке Усьве — той самой, по которой Служкин отправился в поход со своими учениками. Сплав проводится от поселка Шумихинский, где начиналась часть съемок киноленты, до поселка Мыс.

Директор Центра развития туризма Ольга Будаева отметила, что увлечение школьников кинематографом и историей Перми мотивирует посетить места съемок фильма. «Создание аудиогида — непростое, но очень интересное и увлекательное занятие. Важно, что дети не только изучают свою малую родину, но и хотят поделиться своими исследованиями с миром. Дети проявляют свои творческие способности. Такие рассказы действительно привлекают внимание. Появляется желание увидеть все своими глазами, а значит, и мотивирует отправиться путешествовать по Пермскому краю», — подчеркнула Ольга Будаева.

© «Вечерние Ведомости»

 


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