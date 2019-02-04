Пермь: новости дня
19:06 | 6.02.2019
Пермские школьники создали гид по местам фильма «Географ глобус пропил»
Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что задача развития внутреннего туризма в крае – одна из приоритетных. «Задачу на краевом уровне вижу в увеличении туристического потока через новые туристические бренды, туристические маршруты», — подчеркивал глава региона.
Аудиогид, который озвучивают сами ребята, рассказывает о шести местах, расположенных в Закамске. Это школа №1 в микрорайоне Старые Водники, в которой преподает географию главный герой Виктор Служкин (его в фильме сыграл Константин Хабенский). Там же учился и сам писатель Иванов. Далее по маршруту — детский сад, в который ходила маленькая дочь Служкина и его жены Нади — Тата. Есть в гиде понтонный мост и затон Камы — любимое место Служкина, его дом и дом лучшего друга географа — Будкина.
Стоит отметить, что это не первый маршрут по местам съемок фильма «Географ глобус пропил». Также любители приключений могут сплавиться по реке Усьве — той самой, по которой Служкин отправился в поход со своими учениками. Сплав проводится от поселка Шумихинский, где начиналась часть съемок киноленты, до поселка Мыс.
Директор Центра развития туризма Ольга Будаева отметила, что увлечение школьников кинематографом и историей Перми мотивирует посетить места съемок фильма. «Создание аудиогида — непростое, но очень интересное и увлекательное занятие. Важно, что дети не только изучают свою малую родину, но и хотят поделиться своими исследованиями с миром. Дети проявляют свои творческие способности. Такие рассказы действительно привлекают внимание. Появляется желание увидеть все своими глазами, а значит, и мотивирует отправиться путешествовать по Пермскому краю», — подчеркнула Ольга Будаева.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:34 | 6.02.2019
Доступность терапевтов в Бардымском районе увеличилась в 14 раз
18:18 | 6.02.2019
Еще около 1,3 тысячи жителей Прикамья получили возможность подключения домов к газу
18:02 | 6.02.2019
Пермяк стал рекордсменом России по бегу на 1 милю
17:49 | 6.02.2019
В Перми отметят Новый год по лунному календарю
17:45 | 6.02.2019
Шумков поздравил зауральцев с днем рождения региона: «У нашего края не только великое прошлое, но и большое будущее»
17:41 | 6.02.2019
У жителя Прикамья изъяли банку пороха
17:21 | 6.02.2019
В Зауралье задержали вооруженного молодчика, который грабил магазины
17:14 | 6.02.2019
В Екатеринбурге введены дополнительные защитные меры против кори
16:47 | 6.02.2019
В Свердловской области женщину, смертельно ранившую мать кухонным ножом, осудили на шесть с половиной лет
16:21 | 6.02.2019
Игрок «Автомобилиста» Стефан Да Коста дисквалифицирован на один матч за удар соперника в Екатеринбурге
15:57 | 6.02.2019
В Невьянске осудили водителя, по вине которого погиб велосипедист
15:31 | 6.02.2019
Уральский депутат предложил ввести госрегулирование цен на бензин, чтобы не допустить народного недовольства
15:29 | 6.02.2019
Завтра в Екатеринбурге стартует форум «Культуралика»
14:44 | 6.02.2019
Свердловское УФАС проверит тарифы на вывоз мусора
14:40 | 6.02.2019
В Прикамье выбран подрядчик на ремонт дороги Полазна – Чусовой
14:20 | 6.02.2019
Более 5 тысяч сотрудников предприятий Прикамья повысили квалификацию и прошли профпереподготовку
13:59 | 6.02.2019
Наркологи напоминают: согреваться алкоголем в холод – опасно
13:19 | 6.02.2019
Скидки на лекарства до 30% в новой аптеке Живика в г. Челябинск*!
13:07 | 6.02.2019
Пермский край сохраняет позицию в группе регионов России с высокой социально-политической устойчивостью
12:54 | 6.02.2019
Шумков и Бобров подписали новое соглашение: «Вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области»
12:43 | 6.02.2019
Жителей Перми приглашают поделиться идеями улучшения города
12:32 | 6.02.2019
Жителя Прикамья будут судить за уклонение от призыва
11:59 | 6.02.2019
Администрация Нижнего Тагила заплатит 600 тысяч родителям мальчика, на которого упала ветка
11:37 | 6.02.2019
Уральские таможенники задержали китайца с 60 граммами янтаря