Прикамская спортсменка взяла «бронзу» первенства мира по санному спорту

18:42 | 6.02.2019

В Инсбруке (Австрия) закончился чемпионат мира-2019 по санному спорту среди юниоров (U-20). Сборная России с прикамской спортсменкой Татьяной Цветовой в составе завоевала «бронзу» в эстафете.



На первом месте оказались хозяева соревнований, «серебро» - у команды Германии.



Татьяна Цветова – воспитанница Чайковского государственного института физической культуры, в прошлом году завоевала серебряную медаль кубка мира по санному спорту.