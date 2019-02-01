Пермь: новости дня
18:52 | 5.02.2019
Пермские землепользователи могут улучшить работу «Личного кабинета»
Акция нацелена на получение конструктивных предложений по улучшению сервиса напрямую от пользователей. При этом предложения должны касаться непосредственной работы сервиса: нового функционала и дополнительных материалов, новых опций, удобства интерфейса. Главным критерием станет обоснованность предлагаемых изменений: необходимо хотя бы в двух предложениях обрисовать, почему появление новых функций «Личного кабинета» будет целесообразным. Приветствуются и конкретные примеры реализации предлагаемых функций в других регионах или сервисах.
В конце марта 2019 года департамент земельных отношений администрации Перми совместно с разработчиками проанализирует все поступившие предложения с точки зрения возможности реализации. Самые интересные и полезные инициативы станут частью проекта по модернизации сервиса в 2019 году.
- Никто лучше самих пользователей не расскажет нам, как сделать работу «Личного кабинета» более эффективной, удобной и практичной, - поясняет Ольга Немирова, начальник департамента. На базе существующего «Личного кабинета» будет создана современная информационная площадка.
Физические и юридические лица могут направлять предложения по работе «Личного кабинета» в электронном виде до 31 марта по адресу: dzo@gorodperm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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