Пермские землепользователи могут улучшить работу «Личного кабинета»

18:52 | 5.02.2019

Департамент земельных отношений запускает акцию «Обратная связь». До конца марта ведомство принимает от землепользователей Перми предложения по расширению функций и качественной модернизации «Личного кабинета».



Акция нацелена на получение конструктивных предложений по улучшению сервиса напрямую от пользователей. При этом предложения должны касаться непосредственной работы сервиса: нового функционала и дополнительных материалов, новых опций, удобства интерфейса. Главным критерием станет обоснованность предлагаемых изменений: необходимо хотя бы в двух предложениях обрисовать, почему появление новых функций «Личного кабинета» будет целесообразным. Приветствуются и конкретные примеры реализации предлагаемых функций в других регионах или сервисах.



В конце марта 2019 года департамент земельных отношений администрации Перми совместно с разработчиками проанализирует все поступившие предложения с точки зрения возможности реализации. Самые интересные и полезные инициативы станут частью проекта по модернизации сервиса в 2019 году.



- Никто лучше самих пользователей не расскажет нам, как сделать работу «Личного кабинета» более эффективной, удобной и практичной, - поясняет Ольга Немирова, начальник департамента. На базе существующего «Личного кабинета» будет создана современная информационная площадка.



Физические и юридические лица могут направлять предложения по работе «Личного кабинета» в электронном виде до 31 марта по адресу: dzo@gorodperm.ru.