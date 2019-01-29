Пермские спортсменки завоевали медали на всероссийских соревнованиях по подводному спорту

14:17 | 31.01.2019

Всероссийские соревнования по подводному спорту (плавание в ластах) состоялись в Челябинске. Участвовали сборные команды из десяти регионов РФ.



Две пермские спортсменки, воспитанницы детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта, выступавшие в составе команды Прикамья, принесли сборной четыре медали. Елизавета Дорофеева победила на дистанции 50 метров в классических ластах и завоевала «бронзу» в эстафете 4х100 метров в ластах. Алина Кутергина стала третьей на дистанции 50 метров в классических ластах, а в эстафете 4х100 метров в ластах завоевала «серебро».