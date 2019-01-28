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Пермь: новости дня


 

12:09 | 30.01.2019

По количеству резидентов ТОСЭР «Чусовой» находится на 4 месте в России

На территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (ТОСЭР «Чусовой») осуществляют свою деятельность 10 резидентов, шесть из которых привлечены в 2018 году, сообщает министерство территориального развития Пермского края.

По состоянию на декабрь 2018 года ТОСЭР «Чусовой» заняла четвертое место по количеству резидентов среди 65 ТОСЭР моногородов Российской Федерации (после Тольятти, Набережных Челнов и Новокузнецка). Работа по привлечению резидентов в Чусовой будет продолжена.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал перспективность развития территорий опережающего социально-экономического развития в крае. По словам главы региона, «этот инструмент открывает представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье, в свою очередь, стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей».

В 2018 году резидентами в Чусовом создано 247 новых рабочих мест и вложено 264 млн рублей инвестиций. Проекты резидентов за время их реализации предусматривают создание не менее 431 нового рабочего места и 363 млн рублей инвестиций.

Как отметил заместитель председателя правительства - министр территориального развития Александр Борисов, в этом году на рынке труда Чусового отмечено снижение уровня безработицы до 1,5% и приближение к среднекраевому показателю в 1,2%.

Дополнительно для привлечения новых резидентов разработан законопроект Пермского края, который предусматривает предоставление земельных участков резидентам ТОСЭР в моногородах в аренду без торгов. Закон уже принят в первом чтении 29 ноября 2018 года.

Напомним, ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.

С информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте министерства территориального развития Пермского края по ссылке: minter.permkrai.ru/toser/territoriya-operezhayushchego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-chusovoy.

© «Вечерние Ведомости»

 


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