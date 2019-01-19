В Соликамске жильцам дома вернут более трехсот тысяч за горячую воду на общедомовые нужды

14:59 | 22.01.2019

Жителям многоквартирного дома № 58 по улице Северной города Соликамска произведен перерасчет (уменьшение) размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную на общедомовые нужды, в размере 306 232,60 рубля.



В Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края поступило обращение жителей многоквартирного дома № 58 по улице Северной города Соликамска по вопросу неправомерного начисления платы за тепловую энергию, затраченную на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в том числе и предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, за период с января по апрель 2018 года.



Инспекцией в отношении ресурсоснабжающей организации Соликамское МУП «Теплоэнерго», ИНН 5919016133, проведена внеплановая документарная проверка соблюдения обязательных требований к определению размера платы за тепловую энергию, затраченную на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в том числе и предоставленную на общедомовые нужды в доме.



По результатам проверки выявлены нарушения, Соликамскому МУП «Теплоэнерго» выдано предписание произвести изменение размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную на общедомовые нужды.



Предписание инспекции Соликамское МУП «Теплоэнерго» исполнило, жителям указанного дома произведен перерасчет.