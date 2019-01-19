За выходные с пермских улиц вывезено около 22 тысяч кубометров снега

17:59 | 21.01.2019

По данным Гидрометцентра России, с четверга, 17 января, в Перми выпало около 10 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. Подрядчики усилили вывозку снега с улиц города, а также сосредоточились на чистке и вывозке снега с межквартальных проездов и дорог районного значения.



Перед подрядными организациями в настоящее время поставлена задача сосредоточиться на чистке и вывозке снежных валов с дорог с меньшей интенсивностью движения, проездов, внутриквартальных дорог, дорог частного сектора. По данным городского управления внешнего благоустройства, за выходные с территории Перми на полигоны вывезено порядка 22 тысяч кубометров снега, с начала зимнего содержания – 293,5 тысячи кубометров снега.



В уборке было задействовано более 250 единиц снегоуборочной техники, ручную уборку осуществляют более 330 человек.



В выходные контрольные рейды провели сотрудники районных администраций и департамента ЖКХ, а также инспекторы городской административно-технической инспекции.



По данным городского департамента ЖКХ, МКУ «Городская коммунальная служба» в выходные проведено 472 осмотра. Выявлено 75 нарушений содержания придомовых территорий, дворовых проездов, очистки кровель от снежно-ледовых образований.



Городской административно-технической инспекцией на территории Ленинского, Дзержинского и Свердловского районов выявлено более 250 нарушений правил благоустройства.



Сотрудниками департамента ЖКХ в выходные был проведен выборочный мониторинг придомовых территорий. Так, было зафиксировано более 70 нарушений. В управляющие организации направлены уведомления о необходимости устранения нарушений, кроме того, применяются меры по привлечению к административной ответственности.



Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в районную администрацию. Замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района и в МКУ «Благоустройство района». Кроме того, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского, Свердловского района в сфере благоустройства в городскую административно-техническую инспекцию по телефону: 212-78-01.