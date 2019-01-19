Пермяки могут быстрее добираться до Пекина

17:12 | 21.01.2019

В этом году из международного аэропорта «Пермь» можно добраться из Перми в Пекин. Авиамаршрут предполагает одну пересадку в Новосибирске. Ранее возможность долететь до столицы Китая была только через Москву.



Экономия времени при перелете через Новосибирск составит почти 2,5 часа. Время в пути составит 9 часов 20 минут, из которых 2 часа 20 минут займет пересадка. При этом минимальное время в пути через столицу составляет 11 часов 40 минут.



Вылеты в Новосибирск из пермского аэропорта осуществляются в 16.50 по пермскому времени три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Важно отметить, что рейс из Перми до Новосибирска - один из 9 рейсов, которые будут субсидированы Росавиацией в этом году.



Напомним, в 2018 году правительством Пермского края были заключены договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров между субъектами Российской Федерации по семи маршрутам: Пермь – Казань, Пермь – Самара, Пермь – Краснодар, Пермь – Нижний Новгород, Пермь – Новосибирск, Пермь – Когалым, Пермь - Калининград.



На 2019 год субсидии на осуществление перевозок воздушным транспортом в бюджете Пермского края запланированы на уровне 2018 года - 87,6 млн рублей.