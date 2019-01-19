Губернатор наградил пермяков, отличившихся при спасении людей на пожаре в бизнес-центре

12:59 | 21.01.2019

21 января глава региона Максим Решетников вручил благодарственные письма губернатора пермякам, которые помогали спасать людей из пожара в бизнес-центре на ул. Монастырской, 12а, до приезда пожарных. Напомним, 17 января в 14:10 в пожарную часть Перми поступило сообщение о задымлении в бизнес-центре «Бажов». По информации краевого главка МЧС, всего было спасено 15 человек, 50 человек эвакуировано из здания.



Награды вручены Юрию Попову, Олегу Изгагину, Сиражутдину Абдулгаджиеву, которые с помощью ручной строительной лестницы спасали беременную женщину, а также Дмитрию Лиферову и Алексею Ваганову, которые в условиях сильного задымления выводили людей с горящего этажа, позже они оба также помогали спустить спасенную женщину с козырька подъезда здания на тротуар.



Сейчас в медицинских учреждениях находятся четверо взрослых и родившаяся девочка. Один пострадавший в реанимации, состояние троих взрослых и новорожденной – удовлетворительное.



Губернатор Максим Решетников поблагодарил земляков за неравнодушие, храбрость и умение принимать решения в экстремальной ситуации. «Для меня большая честь лично от себя и от всех жителей края поблагодарить вас за проявленное мужество, за то, что смогли сориентироваться в критической ситуации и повели себя именно так. Знаю, что двое из вас в прошлом были пожарными – думаю, это во многом сыграло свою роль», – отметил Максим Решетников и пожелал им успехов и семейного счастья.