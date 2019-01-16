Жителям дома в Соликамске вернут 115 тысяч за электричество

15:18 | 18.01.2019

Жителям многоквартирного дома № 61 по Юбилейному проспекту в Соликамске произведен перерасчет (уменьшение) платы за коммунальную услугу в размере 115 415,70 рубля.



В Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края поступило обращение жителей многоквартирного дома № 61 по проспекту Юбилейный города Соликамска по вопросу неправомерного начисления платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме,

за период с апреля 2015 года по декабрь 2016 года.



Инспекцией в отношении ресурсоснабжающей организации ПАО «Пермэнергосбыт», ИНН 5904123809, проведена внеплановая документарная проверка соблюдения обязательных требований к определению размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме. По результатам проверки выявлены нарушения, ПАО «Пермэнергосбыт» выдано предписание произвести изменение размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению.



Предписание Инспекции ПАО «Пермэнергосбыт» исполнило, жителям указанного дома произведен перерасчет размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды.