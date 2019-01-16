Из муниципальной собственности в региональную передана дорога на улице Мичурина в Соликамске

17:49 | 16.01.2019

С целью завершения реконструкции участка дороги Кунгур – Соликамск между Березниками и Соликамском улица Мичурина от улицы Пермской до поста ГИБДД 15 января передана в региональную собственность.



Сейчас улица Мичурина представляет собой асфальтированную дорогу с одной полосой движения в каждом направлении. В ходе реконструкции она будет изменена до двухполосного движения в каждом направлении, с барьерным ограждением между проезжими частями, с кольцевыми развязками на съезде к рудоуправлению и на въезде в город Соликамск.



В настоящее время идет проектирование дороги. По госзаданию проектирование осуществляет КГБУ «Управление дорожного проектирования». В августе 2019 года проектирование будет завершено. В октябре должно быть получено положительное заключение Госэкспертизы, после чего КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» объявит торги на выбор подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ. Реконструированная дорога должна быть введена в эксплуатацию в 2021 году. С ее вводом автомобильная дорога Березники – Соликамск получит свое логическое завершение как дорога, предназначенная для интенсивного перемещения грузового и легкового транспорта.



Основное назначение автомобильной дороги – обеспечить связь муниципальных образований между собой и магистральной сетью дорог. Богатая местная сырьевая база: месторождения калийно-магниевых солей, запасы карбонатного сырья, цветная металлургия - локализуется в Березниковско-Соликамском промышленном узле. Как отмечает министр транспорта Николай Уханов, в перспективе узел Березники – Соликамск будет служить базой для освоения северных территорий края.