Административно-техническая инспекция Перми расширила свою деятельность до трех районов

18:37 | 11.01.2019

За год работы инспекторы выявили более 15 тысяч нарушений правил благоустройства. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова инспекция с 1 января контролирует деятельность хозсубъектов и выявляет нарушения нормативного состояния на территории трех районов: Дзержинского, Ленинского и Свердловского.



В 2018 году административно-техническая инспекция вела свою работу в границах центрально-планировочного района Перми. За год работы сотрудники инспекции выявили 15123 нарушения в сфере благоустройства. Основная их часть относится к деятельности хозяйствующих субъектов – это содержание территорий, очистка и установка урн, незаконное размещение рекламных штендеров. Также нарушения выявляются на придомовых территориях, местах производства земляных работ, строительных площадках.



По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова после «обкатки» такого инструмента на территории ЦПР границы деятельности инспекторов были расширены до трех районов – Свердловского, Ленинского и Дзержинского. Кроме того, в этом году будет рассмотрен вопрос о разграничении всей территории города на 62 участка и закреплении за каждым участком сотрудника инспекции. До 2021 года в планах расширить деятельность инспекции на весь город.



В настоящее время инспекторы направляют уведомления о выявленных нарушениях в адрес хозяйствующих субъектов, в функциональные и территориальные органы администрации Перми. Устранено около 11,5 тысячи нарушений, по остальным также ведется работа. Планируется, что в этом году у сотрудников инспекции появятся полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях.



Напомним, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов сфере благоустройства по телефону: 212-78-01 (режим работы АТИ: с 09:00 до 18:00 в пн-чт, с 09:00 до 17:00 в пт, обед с 13:00 до 14:00).