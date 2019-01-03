В Перми собрали более 300 тысяч рублей для тяжелобольных детей

17:57 | 9.01.2019

3, 4 и 5 января в Перми проходил арт-фестиваль «Всякое добро». Для пермяков безвозмездно выступали известные музыканты и поэты нашего города, а современные художники передали свои работы для благотворительного онлайн-аукциона. В результате «Всякое добро» подарило тяжелобольным детям лекарства, медицинское оборудование и обследования на 301 238 рублей, сообщают организаторы фестиваля.



Трехдневный фестиваль «вырос» из концерта, который прошел в начале 2018 года и объединил известные музыкальные коллективы, многие из которых уже не работают в Перми, но приезжают в родной город на новогодние праздники. В этом году организатор «Всякого добра» журналист Сергей Хакимов дал фестивалю название и собрал трехдневную программу из выступлений самых разных коллективов.



«Фестиваль «Всякое добро» стал коллективным актом доброй воли множества талантливых людей, — рассказывает организатор фестиваля Сергей Хакимов. — Благодаря музыкантам, художникам и поэтам пермяки сумели собрать определенную сумму для детей, чья жизнь действительно зависит от этих денег. Мы благодарим всех артистов, безвозмездно принявших участие в самом чудесном арт-фесте, который отныне станет ежегодным».



Одной из площадок «Всякого добра» стала частная филармония «Триумф», которая приняла музыкантов и гостей. За три дня здесь выступили 13 музыкальных коллективов. 3 января здесь состоялся концерт классической музыки. В нем приняли участие артисты оркестра musicAeterna и Пермского театра оперы и балета: Кристина Басюл, Ирина Марцинкевич, Артем Наумов, Евгений Морозов, Сергей Басюл, Табигат Амренов и Даниил Мякишев.



4 января прошел вечер электронной музыки и инди-рока, на котором выступили проект «Я растение», Radiovanya, Half moon glass, Gnoomes, Vosmoy и Aira. 5 января закрывали фестиваль пермские музыканты, исполняющие рок-н-ролл, блюз и регги: «Дорога через лес», «Почти Володя», Babakaband, «Туман», ВИА «Грибники», «Смирный и друзья».



Уже после старта фестиваля «Всякое добро» захватило и пермских поэтов, которые провели в Старокирпичном переулке поэтическую елку. Каждый слушатель мог сделать посильный вклад в общее дело. Так к фестивалю присоединились пермские поэты Иван Козлов, Антон Бахарев, Ольга Абатурова, Анна Блинова, Евгений Гусев, Александр Морозов, Вячеслав Шевченко и Арина Шульгина.



Параллельно с очными событиями на площадке «Один +1» состоялся онлайн-аукцион, для которого свои произведения искусства предоставили художники: Михаил Павлюкевич, Вадим Михайлов, Александр Юнусов, Ольга Молчанова-Пермякова и Алексей Илькаев. Куратором аукциона выступила искусствовед Анна Суворова. Все лоты были представлены на выставке на второй площадке «Всякого добра» — в Центре городской культуры.



«Надеюсь, вы сюда пришли не столько ради детей, а потому, что здесь обалденные люди и музыканты, которые делают потрясающие вещи, — говорит соучредитель «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. — Как и все, я просто пришел на концерт и положил тысячу рублей за два билета. И я хочу сказать, что очень бы хотел, чтобы совершение чудес для детей всегда было именно таким, когда вы делаете это не ради кого-то, кто нуждается в помощи, а делали это в первую очередь для себя. Большое детское спасибо! Чудеса в вас верят».



Партнерами благотворительного арт-фестиваля «Всякое добро» выступили фонд «Дедморозим», частная филармония «Триумф», Центр городской культуры и компания «Лайтмастер Пермь».