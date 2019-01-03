Сборная Прикамья стала призером «Рождественского турне-2019»

16:33 | 9.01.2019

В Пермском крае завершились соревнования «Рождественское турне-2019», которые проходили на трамплинах в Березниках, Кудымкаре и Чайковском.



Среди девушек по сумме четырех этапов в общем зачете две представительницы Прикамья завоевали серебряные медали: в младшей возрастной группе – Ульяна Механошина из кудымкарской спортшколы «Старт», а в старшей – Диана Васильева из чайковской школы «Старт». Среди юношей второе место занял Максим Ракспопов из Кудымкара.



В командном зачете по итогам соревнований спортсмены из Пермского края оказались на 3 месте, проиграв 3 очка Казахстану, занявшему второе место, и сборной Санкт-Петербурга, которая стала победителем командного зачета.



Отметим, 11-13 января сильнейшие летающие лыжники соберутся на одном из лучших трамплинных комплексов в стране (в Чайковском), чтобы определить, кто войдет в состав национальной сборной на Чемпионат мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде в марте 2019 года.



Подробнее о приобретении абонементов на посещение турниров по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском – здесь: skijumping.ru/services/seasonticket.