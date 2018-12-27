В Перми появилось еще три карусели

17:59 | 29.12.2018

Накануне Нового года у монумента «Героям фронта и тыла» установили три новых карусели. Они начнут свою работу 30 декабря в 18:00.



Напомним, что в этом году подготовка к празднованию Нового года началась значительно раньше. Одной из украшенных локаций в рамках разработанного «Новогоднего маршрута» стал Театральный сквер. Наряду со светодиодными масками, елкой и уличной выставкой там установлена детская карусель. Она начала свою работу 7 декабря.



Накануне Нового года еще три новых карусели – «Детская железная дорога», «Merry go round» и «Сказка» – появились на городской эспланаде у монумента «Героям фронта и тыла».



Они начнут свою работу одновременно с главным ледовым городком 30 декабря в 18:00. В выходные и праздничные дни на них можно будет покататься с 12:00 до 21:00. В будни – с 16:00 до 21:00. С правилами посещения каруселей можно ознакомиться на месте.



Напомним, это первый подобный опыт организации досуга для нашего города.