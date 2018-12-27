С 30 декабря в Перми на двух перекрестках по Ленина будет изменена организация дорожного движения

16:02 | 29.12.2018

На пересечении улиц Ленина и Борчанинова будет запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Петропавловской. На пересечении улиц Ленина и Крисанова будет запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Пермской.



Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение об изменении организации дорожного движения на перекрестках было принято для снижения числа ДТП.



На пересечении улиц Ленина и Борчанинова будет запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Петропавловской.



На пересечении улиц Ленина и Крисанова будет запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Пермской.



Изменения были утверждены на заседании рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения при департаменте дорог и транспорта администрации Перми совместно с отделом ГИБДД по городу Перми.



Позднее, в феврале 2019 года, после того, как жители города привыкнут к изменениям в организации движения, планируется ввести фазы «отсечек» для совершения разрешенных левых поворотов на данных перекрестках. Напоминаем, что ранее на пересечении улиц Ленина и Плеханова был запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Петропавловской и введена фаза «отсечки» для совершения разрешенного левого поворота в сторону улицы Пермской.