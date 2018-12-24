Глава Перми поручил организовать работу транспорта в новогоднюю ночь без перерывов

18:27 | 26.12.2018

В ночь с 31 декабря на 1 января пермяки смогут приехать в центр города на общественном транспорте, чтобы принять участие в праздничной программе и посмотреть фейерверк. Движение ряда трамваев и троллейбусов будет продлено до полуночи. После полуночи выйдут на линию и автобусы.



С учетом ограничения движения в центральной части города, движение троллейбуса маршрута №5 после 21:30 будет осуществляться до улицы Советской, трамваи маршрутов №5 и №11 в это же время будут следовать в объезд улицы Борчанинова через улицы Белинского, Максима Горького и Ленина.



- Мы говорим о доступности и безопасности общественного транспорта, планируя изменения в сфере на ближайшие годы, но я считаю, что департамент дорог и транспорта может уже сейчас менять подход к пассажирским перевозкам. Традиционно существовал временной разрыв, когда 31 декабря ближе к вечеру транспорт переставал ходить, движение возобновлялось уже ночью. Для жителей, желающих приехать на эспланаду, чтобы посмотреть первый фейерверк в 12 ночи, это во многом было неудобно. Начинаем исправлять ситуацию с муниципального транспорта. Работа основных маршрутов трамваев и троллейбусов будет продлена, после фейерверка горожане смогут воспользоваться и автобусами, - отметил глава города.



С эспланады пермяки смогут доехать домой на общественном транспорте, который будет выезжать на линию 1 января с 00:00 и уже к 01:00 окажется в центральной части города. Работать маршруты будут до 04:00. На линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута. В связи с перекрытием движения в районе Театра-Театра транспорт будет идти через улицы Крисанова, Петропавловскую, Екатерининскую и Попова, а также Борчанинова и Луначарского. Трамвайный маршрут №4 будет следовать сообщением «микрорайон «Висим – станция «Пермь II», также будет запущен маршрут сообщением «ОА «Инкар» – школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок».



Расписание работы транспорта в режиме онлайн можно будет посмотреть на map.gortransperm.ru.