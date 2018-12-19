В Новогоднюю ночь в Перми будет закрыто движение транспорта на площади перед Театром-Театром

18:11 | 21.12.2018

В связи с праздничными мероприятиями в новогоднюю ночь будет изменено движение транспорта в районе Театра-Театра. Вблизи главного ледового городка 31 декабря и в ночь на 1 января будет запрещена парковка автомобилей вдоль дорог.



Как пояснили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, с 21:30 31 декабря до 05:00 1 января временно будет перекрыто движение транспорта, за исключением трамваев, на следующих участках:



- улица Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова,

- улица Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской.



С 22:00 31 декабря до 05:00 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской.



Кроме того, с 23:00 30 декабря до 05:00 1 января будет запрещена парковка автомобилей по:



- улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова,

- улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской,

- нечетной стороне улицы Петропавловской на участке от улицы Крисанова до улицы Попова.



Возле парковочных мест будут установлены временные дорожные знаки, а также будут работать эвакуаторы. Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее.