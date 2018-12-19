Пермь: новости дня
17:03 | 21.12.2018
В новогодние каникулы в Перми усилят контроль за вывозом мусора
С 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае становится полноценной коммунальной услугой. Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов будет единый региональный оператор. В Пермском крае региональный оператор – ПКГУП «Теплоэнерго».
Всю прошедшую неделю представители районных администраций и компаний-возчиков проводили совместные объезды по местам складирования твердых коммунальных отходов. Особое внимание было уделено территории индивидуального жилого строительства.
На еженедельном заседании временной рабочей группы по вопросам ТКО заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин поручил составить графики дежурств районным администрациям и компаниям-возчикам и предоставить их в департамент ЖКХ. Также была анонсирована прямая телефонная линия департамента ЖКХ по вопросам обращения с ТКО и работе регионального оператора. Планируется, что прямая линия начнет работу на следующей неделе, о старте будет сообщено дополнительно.
В настоящее время ПКГУП «Теплоэнерго» ведет работу по заключению договоров с юридическими лицами. Начальник департамента ЖКХ Александр Власов поручил районным администрациям сверить базы данных юридических лиц и объектов потребительского рынка и проконтролировать процесс заключения ими договоров на вывоз мусора с региональным оператором.
© «Вечерние Ведомости»
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