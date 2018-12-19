В новогодние каникулы в Перми усилят контроль за вывозом мусора

17:03 | 21.12.2018

На еженедельном заседании временной рабочей группы по вопросам ТКО перед городским департаментом ЖКХ, районными администрациями и компаниями-возчиками поставлена задача сформировать графики дежурств и в постоянном режиме контролировать вывоз мусора с территории города в новогодние каникулы.



С 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае становится полноценной коммунальной услугой. Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов будет единый региональный оператор. В Пермском крае региональный оператор – ПКГУП «Теплоэнерго».



Всю прошедшую неделю представители районных администраций и компаний-возчиков проводили совместные объезды по местам складирования твердых коммунальных отходов. Особое внимание было уделено территории индивидуального жилого строительства.



На еженедельном заседании временной рабочей группы по вопросам ТКО заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин поручил составить графики дежурств районным администрациям и компаниям-возчикам и предоставить их в департамент ЖКХ. Также была анонсирована прямая телефонная линия департамента ЖКХ по вопросам обращения с ТКО и работе регионального оператора. Планируется, что прямая линия начнет работу на следующей неделе, о старте будет сообщено дополнительно.



В настоящее время ПКГУП «Теплоэнерго» ведет работу по заключению договоров с юридическими лицами. Начальник департамента ЖКХ Александр Власов поручил районным администрациям сверить базы данных юридических лиц и объектов потребительского рынка и проконтролировать процесс заключения ими договоров на вывоз мусора с региональным оператором.