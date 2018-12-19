В Москве рассмотрели исполнение решений по кадетскому образованию, принятых в ходе визита в Пермский край министра Ольги Васильевой

13:08 | 21.12.2018

Проект Концепции кадетского образования в Российской Федерации вынесут на утверждение коллегии Минпросвещения России в мае 2019 года.



19 декабря помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин принял участие в заседании совета Министерства просвещения Российской Федерации по кадетскому образованию.



Совет провел первое заседание в обновленном составе после проведенной реорганизации Министерства образования и науки РФ (утвержден приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2018 г. № 248).



В ходе заседания рассмотрены вопросы исполнения решений совета Минобрнауки России по кадетскому образованию от 17 ноября 2017 года, инициированного аппаратом полномочного представителя и прошедшего на базе Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Участники совещания обсудили совершенствование нормативно-правовой базы деятельности кадетских учреждений с круглосуточным пребыванием воспитанников, созданных субъектами Федерации округа.



Также на совете рассмотрен проект Концепции кадетского образования в Российской Федерации, который после предварительного обсуждения планируется вынести на утверждение коллегии Минпросвещения России в мае 2019 года. Данная Концепция позволит выстроить системную работу по кадетскому образованию в масштабах Российской Федерации.



Отметим, в Приволжском федеральном округе кадетским образованием охвачено более 42 тыс. школьников. При этом свыше 7,5 тыс. воспитанников получают образование в кадетских корпусах и школах с круглосуточным пребыванием, в том числе 2 150 человек в 6 окружных кадетских корпусах.