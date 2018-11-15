В Перми начался конкурс на лучшее оформление организаций к Новому году

17:55 | 21.11.2018

Соревнование стало традиционным для городских предприятий потребительского рынка и промышленности.



Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, это один из самых красивых конкурсов, который проводится в Перми с 1997 года. Он призван создать праздничное настроение накануне Нового года.



Традиционно конкурс проводится в два этапа: первый – территориальными органами администрации Перми, а второй – организационным комитетом по подготовке и проведению конкурса. При этом участие для предприятий бесплатное, необходимо лишь подать заявку до 14 декабря в администрацию района по месту размещения предприятия.



Информацию по всем интересующим вопросам можно получить в департаменте экономики и промышленной политики администрации города Перми (контактное лицо: Павлова Элла Владимировна – улица Сибирская, 27, каб. 107, телефон/факс 2571940, e-mail: pavlova-ev@gorodperm.ru).



Принять участие в конкурсе могут хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка и промышленности.



В этом году впервые в Перми утвержден единый фирменный стиль новогоднего оформления, который состоит из трех элементов – фразы «С Новым годом», яркой неоновой ели – символа праздника и одного из природных богатств нашего края, а также света – ярких лучей, огней, без которых невозможно представить Новый год. В таком стиле будет украшен весь город – учреждения культуры, образования, спорта, бизнеса, улицы Перми. Предприятиям и организациям города также рекомендовано следовать единому стилю.



Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий (световой дождь, дюралайт, световые фигуры и другое). В критерии оценки также включены такие параметры, как световое оформление входных зон, прилегающих территорий, оформление витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (оформление деревьев, установка ледяных фигур и объемных скульптур, выполненных по различным технологиям), а также внутреннее оформление объектов.



В конце декабря на торжественной церемонии победители и участники конкурса будут награждены дипломами и подарками.