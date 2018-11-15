С улиц Перми уже вывезено около 5 тысяч кубометров снега

17:45 | 21.11.2018

На еженедельном городском штабе по благоустройству подрядчикам указали на некачественную уборку тротуаров в центре города. Также им поручено обеспечить прочистку парковочных и заездных карманов.



Заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми Сергей Красильников в начале штаба подчеркнул, что у подрядчиков есть недоработки по расчистке тротуаров в Мотовилихинском, Ленинском, Свердловском районах, поступают жалобы жителей по их состоянию. 20 ноября гололед был зафиксирован на улицах Сибирской, Ленина, Комсомольском проспекте, Горького, 25 Октября, Монастырской. Районные учреждения благоустройства получили указания усилить обработку тротуаров противогололедными материалами и обязательно их прометать. Также поставлена задача по очистке парковочных и заездных карманов.



Подрядные организации работают в круглосуточном режиме. Очистка улиц в дневное и ночное время организуется в зависимости от автомобильного трафика. Ночью работа направлена на прочистку и вывоз снега с центральных и магистральных улиц, чтобы не затруднять движение общественного и личного транспорта днем. В дневное время проводится патрульная очистка, также работают «ручники».



В Перми в сутки в среднем работает около 220 единиц техники. Ручную уборку осуществляет более 300 человек. За сутки с улиц Перми вывезено около 2 тысяч кубометров снега, всего с начала зимнего содержания на полигоны отправилось порядка 5 тысяч кубометров снега.



Напомним, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории центрально-планировочного района в сфере благоустройства в городскую административно-техническую инспекцию по телефону: 212-78-01 (режим работы: с 09:00 до 18:00 в пн-чт, с 09:00 до 17:00 в пт., обед с 13:00 до 14:00).