Европейский бизнес заинтересован в развитии проектов на территории Пермского края

17:17 | 21.11.2018

21 ноября состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франка Шауффа. Стороны обсудили перспективы развития инфраструктуры для бизнеса в регионе и расширение присутствия европейских компаний на территории Прикамья.



Губернатор Максим Решетников отметил, что Пермский край готов предоставить площадки для развития бизнеса и инвестиций. По словам главы региона, в Прикамье есть свободные ниши и потребность в объектах ретейлинга, индустрии развлечений, гостиничном бизнесе. «У нас большие планы по развитию Перми – по строительству инфраструктурных объектов, развитию промышленных зон, строительству новых гостиниц. Поэтому мы приветствуем инвестиции в Пермский край. При этом мы готовы продвигать наши предприятия за рубежом, готовы создавать совместные проекты, в результате которых появятся новые рабочие места для жителей региона и европейских стран, – заявил Максим Решетников. – В регионе уже есть опыт работы с иностранными инвесторами. Так, у нас размещаются европейские заводы «Хенкель», «Кнауф» и «Нестле». Мы будем рады новому сотрудничеству, рады представить свой инвестиционный потенциал».



По словам Франка Шауффа, Пермский край интересен бизнесу во многом благодаря богатой ресурсной базе, высококвалифицированным кадрам и развитой инфраструктуре поддержки бизнеса. «Некоторые компании – члены Ассоциации уже локализованы в регионе, их успешная работа – самое лучше доказательство благоприятного делового климата. Для нас крайне важно, чтобы условия для ведения бизнеса оставались стабильными и менялись только в лучшую сторону», – отметил представитель европейского бизнеса и предложил организовать встречу представителей европейского и пермского бизнеса в I квартале 2019 года в Москве. Глава Прикамья идею поддержал.



Среди перспективных направлений взаимодействия между европейским бизнесом и регионом – фармацевтика, размещение дата-центров и центров обработки информации, производство бытовой техники, а также сельское хозяйство. Сейчас с представителями европейского бизнеса уже начаты переговоры о развитии компаний на территории региона.



Сейчас на территории Пермского края реализуется 22 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 374 млрд рублей, в том числе комплексный проект по созданию промышленного производства «Усольский калийный комбинат».



По данным АО «РЭЦ», за 2017 год Прикамье занимает 14-е место в рейтинге регионов России по объему экспорта. Объем экспорта региональных предприятий составил 4,9 млрд долларов.



Экспорт Пермского края в значительной степени характеризуется развитым несырьевым неэнергетическим сектором (более 70 % от общего объема). При этом большую часть несырьевого экспорта составляют удобрения. Их Пермский край экспортирует на 2,42 млрд долларов в год. Ациклические спирты и пиломатериалы региональные компании экспортируют на 0,29 и 0,08 млрд долларов соответственно. Бумажная продукция, фанера и органическая химия, а также машиностроительная продукция занимают по 10 % от общего объема экспорта и составляют суммарно 0,75 млрд долларов.



Отметим, Ассоциация европейского бизнеса основана в 1995 году. АЕБ является главным представительством иностранных инвесторов в России. Членами АЕБ являются более 500 компаний из России, Евросоюза, других стран и Европейской ассоциации свободной торговли, которые ведут бизнес с Россией или на территории РФ. В Пермском крае присутствуют несколько компаний – представителей АЕБ, в частности «Кнауф», «Ашан», «Хенкель», «Метро» и «Нестле».



Миссия АЕБ заключается в представлении и продвижении интересов своих членов через поддержку их деятельности на территории Российской Федерации или по отношению к Российской Федерации путем качественного лоббирования, информационной поддержки и других действий, направленных на улучшение российского делового климата, в соответствии с общепринятыми деловыми принципами.