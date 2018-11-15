Пермь: новости дня
17:17 | 21.11.2018
Европейский бизнес заинтересован в развитии проектов на территории Пермского края
Губернатор Максим Решетников отметил, что Пермский край готов предоставить площадки для развития бизнеса и инвестиций. По словам главы региона, в Прикамье есть свободные ниши и потребность в объектах ретейлинга, индустрии развлечений, гостиничном бизнесе. «У нас большие планы по развитию Перми – по строительству инфраструктурных объектов, развитию промышленных зон, строительству новых гостиниц. Поэтому мы приветствуем инвестиции в Пермский край. При этом мы готовы продвигать наши предприятия за рубежом, готовы создавать совместные проекты, в результате которых появятся новые рабочие места для жителей региона и европейских стран, – заявил Максим Решетников. – В регионе уже есть опыт работы с иностранными инвесторами. Так, у нас размещаются европейские заводы «Хенкель», «Кнауф» и «Нестле». Мы будем рады новому сотрудничеству, рады представить свой инвестиционный потенциал».
По словам Франка Шауффа, Пермский край интересен бизнесу во многом благодаря богатой ресурсной базе, высококвалифицированным кадрам и развитой инфраструктуре поддержки бизнеса. «Некоторые компании – члены Ассоциации уже локализованы в регионе, их успешная работа – самое лучше доказательство благоприятного делового климата. Для нас крайне важно, чтобы условия для ведения бизнеса оставались стабильными и менялись только в лучшую сторону», – отметил представитель европейского бизнеса и предложил организовать встречу представителей европейского и пермского бизнеса в I квартале 2019 года в Москве. Глава Прикамья идею поддержал.
Среди перспективных направлений взаимодействия между европейским бизнесом и регионом – фармацевтика, размещение дата-центров и центров обработки информации, производство бытовой техники, а также сельское хозяйство. Сейчас с представителями европейского бизнеса уже начаты переговоры о развитии компаний на территории региона.
Сейчас на территории Пермского края реализуется 22 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 374 млрд рублей, в том числе комплексный проект по созданию промышленного производства «Усольский калийный комбинат».
По данным АО «РЭЦ», за 2017 год Прикамье занимает 14-е место в рейтинге регионов России по объему экспорта. Объем экспорта региональных предприятий составил 4,9 млрд долларов.
Экспорт Пермского края в значительной степени характеризуется развитым несырьевым неэнергетическим сектором (более 70 % от общего объема). При этом большую часть несырьевого экспорта составляют удобрения. Их Пермский край экспортирует на 2,42 млрд долларов в год. Ациклические спирты и пиломатериалы региональные компании экспортируют на 0,29 и 0,08 млрд долларов соответственно. Бумажная продукция, фанера и органическая химия, а также машиностроительная продукция занимают по 10 % от общего объема экспорта и составляют суммарно 0,75 млрд долларов.
Отметим, Ассоциация европейского бизнеса основана в 1995 году. АЕБ является главным представительством иностранных инвесторов в России. Членами АЕБ являются более 500 компаний из России, Евросоюза, других стран и Европейской ассоциации свободной торговли, которые ведут бизнес с Россией или на территории РФ. В Пермском крае присутствуют несколько компаний – представителей АЕБ, в частности «Кнауф», «Ашан», «Хенкель», «Метро» и «Нестле».
Миссия АЕБ заключается в представлении и продвижении интересов своих членов через поддержку их деятельности на территории Российской Федерации или по отношению к Российской Федерации путем качественного лоббирования, информационной поддержки и других действий, направленных на улучшение российского делового климата, в соответствии с общепринятыми деловыми принципами.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:25 | 21.11.2018
Начальника ОМВД Первоуральска отпустили из СИЗО
17:58 | 21.11.2018
2019 год на Среднем Урале посвятят писателю Павлу Бажову
17:55 | 21.11.2018
В Перми начался конкурс на лучшее оформление организаций к Новому году
17:45 | 21.11.2018
С улиц Перми уже вывезено около 5 тысяч кубометров снега
17:40 | 21.11.2018
Талантливая молодежь отличилась на техсоревновании в Екатеринбурге
17:37 | 21.11.2018
Курганцам предлагают пройти исторический квест виртуальной реальности «Сталинградская битва»
17:18 | 21.11.2018
Кольцово запускает рейсы в пять российских городов
16:57 | 21.11.2018
В тавдинской колонии хотят запустить производство мороженого
16:55 | 21.11.2018
В Перми появится каток «Ледовый миг»
16:47 | 21.11.2018
В Перми пройдет вечер памяти Дмитрия Хворостовского
16:38 | 21.11.2018
В Перми дисквалифицирован генеральный директор ООО «Сантехкомфорт»
16:36 | 21.11.2018
Выручка от оплаты парковок в Екатеринбурге выросла в пять раз
16:25 | 21.11.2018
Сотрудник УМВД Кургана предстанет перед судом за хищение оружия, которое сдавали на утилизацию
16:00 | 21.11.2018
Депутат Госдумы попросил мэра Екатеринбурга вернуть на Плотинку Краснознаменную группу
15:50 | 21.11.2018
В Пермском крае состоится неделя приема граждан
15:31 | 21.11.2018
Дорожники предупреждают уральцев о снегопаде и метели
15:25 | 21.11.2018
Более 200 студентов колледжей и техникумов соревнуются в конкурсе профмастерства WorldSkills
15:16 | 21.11.2018
Суд обязал главу Нижнего Тагила установить общественные туалеты в городе и дополнительные урны
15:07 | 21.11.2018
В рамках проекта «Зелёная Россия» на Среднем Урале собрали более 24 тысяч тонн мусора
14:44 | 21.11.2018
Дума Екатеринбурга хочет нанять новых сотрудников. Они обойдутся в 2,4 млн рублей в год
14:24 | 21.11.2018
Компания Hennessy через суд взыскала с уральца 1,3 млн рублей
14:05 | 21.11.2018
С 1 января 2019 года в Екатеринбурге вырастет плата за детские сады
13:40 | 21.11.2018
Прокуратура заставила выплатить зарплату работникам екатеринбургского ювелирного завода
13:25 | 21.11.2018
Спикер думы Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро и парк «уральское Зарядье»
13:22 | 21.11.2018
Пермский проект «Мама-пчелка» благодаря президентскому гранту будет реализован в восьми регионах России
12:33 | 21.11.2018
Огни на главных пермских елках зажгутся 28 ноября
12:16 | 21.11.2018
С пермяка взыскали почти полмиллиона рублей алиментов
12:00 | 21.11.2018
Уральский гонщик Сергей Карякин пошутил, что может назвать дочку Экспо
11:42 | 21.11.2018
В Свердловской области осудили водителя, по вине которого погиб пассажир
11:29 | 21.11.2018
На Урале выбрали самых красивых сотрудниц полиции
11:14 | 21.11.2018
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказал о причинах коммунальных аварий
10:44 | 21.11.2018
В Свердловской области сотрудники «Почты России» требуют отменить «график для роботов»
10:26 | 21.11.2018
Двух екатеринбуржцев осудили за похищение человека
09:53 | 21.11.2018
Более 130 тысяч свердловчан являются невыездными из-за долгов
09:20 | 21.11.2018
При пожаре в доме на Восточной погиб мужчина
20:16 | 20.11.2018
В Екатеринбурге около четырех тысяч человек остались без света
20:06 | 20.11.2018
Мэр Екатеринбурга выступил с заявлением против строительства аэропорта в Челябинске