Губернаторскую стипендию в 2019 году будут получать в два раза больше спортсменов

16:23 | 21.11.2018

21 ноября принято постановление правительства Пермского края об увеличении числа лауреатов губернаторской стипендии в 2019 году. Их количество увеличится в два раза: с 45 до 90, сообщает министерство физической культуры и спорта региона.



Как поясняют в минспорте, стипендии традиционно перечисляются студентам не позднее 25-го числа каждого месяца. «Поскольку год еще не завершен и соревновательный сезон во многих видах спорта продолжается, пофамильный список кандидатов еще не утвержден. Предложения с именами и заслугами номинантов спортивные федерации должны предоставить с 10 по 25 декабря. Отбор кандидатов будет произведен до 15 января 2019 года», — поясняют в ведомстве.



Размер ежемесячной стипендии для спортсмена составляет 15 тысяч рублей. На эти выплаты в бюджете Пермского края на 2019 год заложено 16 млн руб. Отметим, в Пермском крае регулярно увеличивается стипендиальный фонд. Поддержка молодых специалистов и спортсменов — хороший механизм для закрепления перспективной молодежи в крае, считает губернатор Прикамья Максим Решетников.



В 2018 году дополнительная (губернаторская) стипендия назначена 2252 студентам. Ежемесячно они получают 5750 рублей.



Повышенную дополнительную стипендию назначили 200 первокурсникам с наиболее высокими баллами по результатам вступительных экзаменов, поступившим на приоритетные направления (инженерно-технические, естественно-научные, IT-специальности) и заключившим с предприятиями договоры на трудоустройство. В этом году размер такой стипендии составил 11 500 рублей в месяц.



Кроме того, студентам 4-го курса назначается именная стипендия, составляющая 5750 рублей. В этом году ее получат 48 человек.



По количеству стипендиатов среди вузов лидируют Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).