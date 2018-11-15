Пермский проект «Мама-пчелка» благодаря президентскому гранту будет реализован в восьми регионах России

13:22 | 21.11.2018

Проект «Мама-пчелка» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Проект получит более 4,5 млн рублей. Это позволит расширить его масштаб до федерального: помимо Пермского края, он будет реализовываться еще в семи регионах России.



Перенять опыт пермских мам изъявили желание Ногинск (Московская область), Пенза (Пензенская область), Снежинск (Челябинская область), Волгоград (Волгоградская область), Казань (Республика Татарстан), Краснодар (Краснодарский край) и Заречный (Свердловская область). Представители городов-участников примут участие в декабрьском форуме «Мама-пчелка», который состоится в Перми в рамках краевого семейного форума. Там они «вживую» посмотрят, как проходят встречи мам, посетят обучающие семинары для координаторов и психологов.



Через год представители городов-участников вновь соберутся в Перми, чтобы подвести итоги работы форумов в своих территориях.



«Мы увидели, что благодаря созданию активного сообщества «мам-пчелок» меняется образ женщины, и это положительно влияет на климат в семье, в том числе на ее благосостояние, — рассказала председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова. — Мы рады, что эксперты конкурса разделяют нашу заинтересованность в реализации этого проекта. Технологии, которые мы используем, помогают улучшить качество жизни семей с детьми за счет реализации их творческого и делового потенциала, поиска возможностей совмещения семейных обязанностей и деловой активности. Мы готовы поделиться собственными практиками и методиками реализации проекта с некоммерческими организациями-партнерами в других регионах».



Несмотря на расширение географии проекта, форумы по-прежнему будут проходить и в городах Пермского края. «С каждым годом проект совершенствуется, появляются новые «фишки». Так, со следующего года планируем ввести наставничество. В остальном все останется в прежнем формате», — подчеркнула Ирина Ермакова.



Во время форума «Мама-пчелка» его участницы получают ответы на вопросы: «Что делать, если в городе нет подходящей работы?», «Как совместить семью и работу?», «Где заработать, если нет возможности ходить на работу?». На каждом мероприятии выступают мамы, которые добились успеха в том или ином деле. Они делятся опытом, консультируют и доказывают собственным примером, что найти работу не так уж сложно, даже если на руках маленький ребенок.



Форумы «Мама-пчелка» проводятся с 2016 года региональной общественной организацией «Многодетные Пермского края» в рамках федерального проекта «Крепкая семья». За это время было проведено более 20 форумов.



Отметим, Пермский край стал одним из лидеров второго конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году по объему направленных на гражданские проекты средств. Организации Пермского края получат 157 млн рублей на реализацию заявленных проектов. По сравнению с 2017 годом объем финансирования проектов региона увеличился на 57 млн рублей.



В целом количество проектов, получивших президентские гранты в 2018 году, по сравнению с прошлым годом выросло с 568 до 721.