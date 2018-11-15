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Пермь: новости дня


23:17 | 19.11.2018

В Перми представили трех новых руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти

19 ноября состоялось III координационное совещание руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти под председательством главного федерального инспектора Сергея Половникова.

В совещании приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Валентин Роговой, руководители краевых силовых структур, контрольных и надзорных территориальных органов исполнительной власти.

Прибывший из Нижнего Новгорода начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Валентин Роговой представил нового руководителя Управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю - Чулпан Фаритовну Госсамову, вступившую в должность 16 ноября 2018 года.

Сергей Половников представил участникам совещания начальника отдела государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Перми Алексея Алексеевича Ерёмина и регионального управляющего управления федеральной почтовой связи Пермского края – филиал ФГУП «Почта России» Ксению Александровну Ефимову.

Нового начальника регионального УФНС поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников. «Пермский край активно развивается, меняется региональное налогообложение, например, сейчас мы активно внедряем систему налогообложения от кадастровой стоимости недвижимости. Пермский бизнес по большей части законопослушен, но понятно, что есть и те, кто не готов платить налоги. Мы, со стороны краевых властей, понимаем, что для дальнейшего развития региона есть необходимость постоянного введения новых налоговых режимов, – отметил Максим Решетников. – Чулпан Фаритовна, вы профессионал. Я уверен, что вы весь свой профессиональный опыт перенесете на наш регион. Желаю успеха».

Также губернатор поприветствовал нового начальника отдела государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Перми Алексея Ерёмина и регионального управляющего управления федеральной почтовой связи Пермского края - филиал ФГУП «Почта России» Ксению Ефимову.

Кроме того, по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова на совещании был рассмотрен вопрос «Об организации реагирования на ситуации межнациональных конфликтов и межнациональной напряженности в Пермском крае». С докладом о развитии межнациональных отношений в Пермском крае выступил и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края, директор департамента внутренней политики Леонид Политов.

По итогам совещания утвержден ряд предложений по дальнейшему взаимодействию органов краевой и федеральной исполнительной власти в Прикамье.

Госсамова Чулпан Фаритовна родилась в Казани в 1977 году. Образование высшее, в 1999 году окончила Казанский финансово-экономический институт, специальность «финансы и кредит».
1999-2002 гг. – служба в инспекции Министерства по налогам и сборам РФ (ИМНС РФ) по Вахитовскому району г. Казани.
2002-2010 гг. – служба в ИМНС РФ по Республике Татарстан.
2005-2010 гг. – служба в УФНС России по Республике Татарстан.
С 06.04 2010 г. – заместитель руководителя УФНС России по Республике Татарстан.

Ерёмин Алексей Алексеевич окончил Нижегородский институт МВД России, начал свой трудовой путь с оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД г. Орехово-Зуево.
2006-2009 гг. – преподавал гуманитарные и социально-экономические дисциплины, оперативно-розыскное дело в Новосибирской спецшколе милиции МВД России, работал в Новосибирском филиале Барнаульского юридического института МВД России.
Дальнейший трудовой путь связан с Сибирским федеральным округом – от главного инспектора инспекции штаба Управления на транспорте МВД России по СФО до заместителя начальника административного отдела Управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

Ефимова Ксения Александровна родилась в 1981 году в Челябинской области. В 2004 году закончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «финансы и кредит». Трудовой путь начала ведущим специалистом валютного отдела «Лефко-банка». Позже занимала руководящие должности в банках ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», ОАО «Альфа-банк».

© «Вечерние Ведомости»

 


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