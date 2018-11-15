Пермь: новости дня
23:17 | 19.11.2018
В Перми представили трех новых руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти
В совещании приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Валентин Роговой, руководители краевых силовых структур, контрольных и надзорных территориальных органов исполнительной власти.
Прибывший из Нижнего Новгорода начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Валентин Роговой представил нового руководителя Управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю - Чулпан Фаритовну Госсамову, вступившую в должность 16 ноября 2018 года.
Сергей Половников представил участникам совещания начальника отдела государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Перми Алексея Алексеевича Ерёмина и регионального управляющего управления федеральной почтовой связи Пермского края – филиал ФГУП «Почта России» Ксению Александровну Ефимову.
Нового начальника регионального УФНС поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников. «Пермский край активно развивается, меняется региональное налогообложение, например, сейчас мы активно внедряем систему налогообложения от кадастровой стоимости недвижимости. Пермский бизнес по большей части законопослушен, но понятно, что есть и те, кто не готов платить налоги. Мы, со стороны краевых властей, понимаем, что для дальнейшего развития региона есть необходимость постоянного введения новых налоговых режимов, – отметил Максим Решетников. – Чулпан Фаритовна, вы профессионал. Я уверен, что вы весь свой профессиональный опыт перенесете на наш регион. Желаю успеха».
Также губернатор поприветствовал нового начальника отдела государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Перми Алексея Ерёмина и регионального управляющего управления федеральной почтовой связи Пермского края - филиал ФГУП «Почта России» Ксению Ефимову.
Кроме того, по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова на совещании был рассмотрен вопрос «Об организации реагирования на ситуации межнациональных конфликтов и межнациональной напряженности в Пермском крае». С докладом о развитии межнациональных отношений в Пермском крае выступил и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края, директор департамента внутренней политики Леонид Политов.
По итогам совещания утвержден ряд предложений по дальнейшему взаимодействию органов краевой и федеральной исполнительной власти в Прикамье.
Госсамова Чулпан Фаритовна родилась в Казани в 1977 году. Образование высшее, в 1999 году окончила Казанский финансово-экономический институт, специальность «финансы и кредит».
1999-2002 гг. – служба в инспекции Министерства по налогам и сборам РФ (ИМНС РФ) по Вахитовскому району г. Казани.
2002-2010 гг. – служба в ИМНС РФ по Республике Татарстан.
2005-2010 гг. – служба в УФНС России по Республике Татарстан.
С 06.04 2010 г. – заместитель руководителя УФНС России по Республике Татарстан.
Ерёмин Алексей Алексеевич окончил Нижегородский институт МВД России, начал свой трудовой путь с оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД г. Орехово-Зуево.
2006-2009 гг. – преподавал гуманитарные и социально-экономические дисциплины, оперативно-розыскное дело в Новосибирской спецшколе милиции МВД России, работал в Новосибирском филиале Барнаульского юридического института МВД России.
Дальнейший трудовой путь связан с Сибирским федеральным округом – от главного инспектора инспекции штаба Управления на транспорте МВД России по СФО до заместителя начальника административного отдела Управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.
Ефимова Ксения Александровна родилась в 1981 году в Челябинской области. В 2004 году закончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «финансы и кредит». Трудовой путь начала ведущим специалистом валютного отдела «Лефко-банка». Позже занимала руководящие должности в банках ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», ОАО «Альфа-банк».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
19.11.2018
23:17 | 19.11.2018
В Перми представили трех новых руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти
23:11 | 19.11.2018
Уральский фотограф,убивший жену-фотомодель, требует с её семьи миллионные компенсации
22:15 | 19.11.2018
Екатеринбургского бомжа осудили за убийство собутыльника
21:02 | 19.11.2018
Екатеринбуржцы не смогут поддержать родной город во время голосования за право проведения ЭКСПО-2025
19:18 | 19.11.2018
Житель Перми осужден за убийство, хранение наркотиков и патронов
18:41 | 19.11.2018
На Пермском краевом общественном форуме эксперты обсудят перспективы развития третьего сектора
17:58 | 19.11.2018
Продвижение проектов социально ориентированных НКО обсудят на площадке Пермского общественного форума
17:46 | 19.11.2018
Нижняя Тура подключилась к облачному видеонаблюдению
17:45 | 19.11.2018
В Кургане открылась новогодняя почта Деда Мороза
17:41 | 19.11.2018
Заместитель посла Великобритании в РФ встретится в Екатеринбурге с «общественниками» и представителями ЛГБТ
17:39 | 19.11.2018
«Горьковка» на два дня соберет библиотекарей со всего Пермского края
17:37 | 19.11.2018
Зауральское правительство заключит соглашение с Центром Илизарова
17:33 | 19.11.2018
«Т Плюс» получила паспорт готовности к зиме
17:28 | 19.11.2018
В Кургане вынесен приговор напавшему на девочку в подъезде педофилу-эксгибиционисту
17:00 | 19.11.2018
Специалисты РУМЦ ЧелГУ и центра занятости населения покажут выпускникам с инвалидностью путь к карьере
16:55 | 19.11.2018
В Перми пройдут заключительные встречи глав районов с населением
16:54 | 19.11.2018
Рабочая группа по развитию дворового спорта появилась в городской думе Екатеринбурга
16:38 | 19.11.2018
В Кольцово задержали пассажира с 20 килограммами специй
16:30 | 19.11.2018
Главный федеральный инспектор и губернатор проинспектировали ход строительства ЖК «Любимов»
15:36 | 19.11.2018
Ural Music Night – 2019 пройдёт 28 июня
15:10 | 19.11.2018
Шумков отправляет ревизоров во все больницы Курганской области: «Мне поступают нарекания»
15:05 | 19.11.2018
Молодые ученые-инноваторы Прикамья получили по 500 тысяч рублей на реализацию своих идей
14:53 | 19.11.2018
В Каменске-Уральском в салоне автобуса 19-го маршрута произошла резня
14:51 | 19.11.2018
На Урале гражданина Узбекистана, ставшего виновником смертельного ДТП, осудили на два года
14:42 | 19.11.2018
Житель Кургана из мести украл у отчима автомобиль и разбил его
14:21 | 19.11.2018
В Арамиле мужчина открыл стрельбу на улице
14:06 | 19.11.2018
Свердловчанина оштрафовали за взятку сотрудникам ГИБДД
13:50 | 19.11.2018
Декабрь на заводе им. Шпагина: выставка, йога-марафон и Red Market
13:49 | 19.11.2018
Ранением лебедя на Увильдах займутся правоохранительные органы
13:48 | 19.11.2018
В Карабаше запустят программу по восстановлению природы
13:41 | 19.11.2018
За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли 620 тонн снега
13:29 | 19.11.2018
В Перми временно изменится расписание электрички
13:28 | 19.11.2018
«Спецавтобазе» разрешат заключать договоры на вывоз мусора
13:14 | 19.11.2018
Уникальная экспертная площадка Межрегионального экспортного форума соберет в Перми около 3 тысяч человек
13:08 | 19.11.2018
Сегодня на площади 1905 года начнут возводить ледовый городок
13:05 | 19.11.2018
220 единиц техники вышло в выходные на улицы Перми
13:01 | 19.11.2018
В Березниках открылось новое пожарное депо
12:56 | 19.11.2018
В Перми ожидается зимняя погода
12:44 | 19.11.2018
В Нижнем Тагиле 60 детей-сирот получили квартиры
12:41 | 19.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 ноября 2018 года
12:34 | 19.11.2018
Екатеринбург посетит заместитель посла Великобритании в России. В планах – встреча с учеными
12:23 | 19.11.2018
На улице Советской троллейбус сбил 16-летнюю девушку
12:18 | 19.11.2018
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Екатеринбург – Курган: есть пострадавший
12:01 | 19.11.2018
На Урале будут судить «гастролёра», обманывавшего доверчивых пенсионеров