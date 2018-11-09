В Перми начинаются конкурсы на лучшее оформление к Новому году

19:12 | 15.11.2018

Администрация Свердловского района объявила конкурс на лучшее праздничное оформление. Участниками могут быть предприятия, организации, учреждения, а также инициативные жители многоквартирных и частных домов. Заявки принимаются до конца ноября.



Конкурс проводится среди пяти групп: «Промышленные предприятия и строительные организации», «Учреждения социальной сферы», «Предприятия потребительского рынка», «Обслуживающие дома организации (ТСЖ, ЖСК, управляющие компании) и территориальные общественные самоуправления» и «Административные органы».



Управляющие организации будут оценивать по новогоднему оформлению придомовой территории, фасадов домов, детских и спортивных площадок, подъездов, балконов. А остальных – по украшению основной и прилегающей территории своих организаций.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Свердловского района Перми (улица Сибирская, 58, кабинеты №304, №202-1, ежедневно с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).



После приема заявок конкурсанты приступят к оформлению своих территорий. Конкурс будет проводиться с 1 по 20 декабря.



В 2017 году на конкурс поступило 52 заявки. Победителями в разных номинациях были признаны АО «ОДК - Пермские моторы», ДК им. Солдатова, ТЦ «Гостиный двор» и ТСЖ «Октябрьский».