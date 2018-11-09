В Прикамье планируют впервые за 20 лет провести капитальный ремонт дороги Ильинский – Слудка

18:09 | 13.11.2018

13 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников провел личный прием граждан. Ветеран труда, пенсионер Татьяна Симанова, проживающая в деревне Бор Ильинского района, обратилась к главе региона с вопросом о ремонте дороги Ильинский – Слудка. Она отметила, что дорога соединяет близлежащие населенные пункты с социальными учреждениями района, магазинами. Часть дороги строилась в 1996 году, после этого капитального ремонта на ней не проводилось. Сейчас объект транспортной инфраструктуры находится в ненормативном состоянии.



Заявка на ремонт дороги направлена в министерство транспорта Пермского края на рассмотрение возможности включения объекта в план ремонтов на 2019–2020 годы. Предварительно стоимость ремонта 15 км дороги может составить более 60 млн рублей.



Как отметил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, заявки на ремонт муниципальных дорог в 2019 году принимаются ведомством до 1 декабря, заключение будет сделано до 1 января 2019 года. При включении дороги Ильинский – Слудка в план ремонтов работы на объекте могут быть завершены до 1 сентября 2020 года.



По поручению губернатора организация и проведение всех необходимых работ по ремонту объекта находится на личном контроле первого заместителя председателя правительства – министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина.