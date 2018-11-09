15 ноября истекает срок внесения последних в этом году земельных платежей

18:03 | 13.11.2018

Департамент земельных отношений администрации Перми напоминает о необходимости своевременной оплаты пользования земельными участками. В случае задолженности землепользователи рискуют получить повестку в суд.



Как пояснили в департаменте земельных отношений, 15 ноября истекает срок внесения юридическими лицами земельных платежей за IV квартал этого года. Речь идет об арендаторах, чьи договоры были заключены до июня 2016 года, а также землепользователях, которые ежеквартально вносят плату за установление сервитутов.



В этом году благодаря проекту «Платим за землю правильно» совершать земельные платежи и получать необходимую информацию по своему договору стало проще. Так, о необходимости совершить очередной земельный платеж или погасить образовавшуюся задолженность пользователям напоминают при помощи автоматических СМС-сообщений и телефонных звонков. Провести сам платеж теперь можно в режиме онлайн при помощи личного кабинета землепользователя, расположенного на публичном портале ИСОГД города Перми isogd.gorodperm.ru. Параллельно с этим необходимую информацию о сроках и сумме оплаты, реквизитах и долгах по каждому договору можно найти в открытом доступе на официальном сайте администрации Перми gorodperm.ru в разделе «Городские земли/Земельные платежи».



В департаменте напоминают, что начиная с этого года серьезно ужесточены меры по борьбе с должниками. Даже минимальная просрочка платежа грозит землепользователю получением претензии, при отсутствии реакции на которую последует судебный иск и расторжение договора.



– Мы провели большую работу по созданию удобных, простых и понятных условий работы с нашими землепользователями. Теперь внести земельные платежи можно быстро, просто, не выходя из дома и даже не вставая с дивана. Поэтому сейчас мы рассчитываем на положительную обратную реакцию в виде увеличения суммы поступлений от земельных платежей в бюджет Перми. В противном случае готовы применять к должникам самые жесткие меры, – прокомментировала Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.