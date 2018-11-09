В селе Карьево Ординского района появится современный детский сад на 55 мест

17:54 | 13.11.2018

13 ноября глава Прикамья Максим Решетников провел прием граждан по личным вопросам в приемной президента РФ в Пермском крае. Среди рассмотренных вопросов – обращение директора Карьевской средней общеобразовательной школы Фамиры Минсадировой о строительстве в с. Карьево Ординского муниципального района детского сада.



По ее словам, действующее дошкольное учреждение «Карьевский детский сад», в соответствии с нормами, может вместить 30 детей. По факту учреждение посещают 50 детей. Переуплотнение по учреждению составляет 147 %. Кроме того, здание, где детский сад расположен сейчас, морально и технически устарело.



«Сейчас есть очередь в детский сад, мы очень ждем строительство нового дошкольного учреждения. Социальная обстановка в селе благополучная, наш населенный пункт очень перспективный, и новое дошкольное учреждение необходимо для обучения детей», – сказала Фамира Минсадирова.



Учитывая социальную значимость объекта, строительство детского сада в с. Карьево включено в перечень первоочередных объектов строительства в сфере образования на 2019 год, утвержденный губернатором Пермского края. Глава Прикамья Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства края Антону Клепикову взять под личный контроль финансирование, организацию и проведение всех необходимых работ по строительству объекта.



«Наша задача – построить детский сад в течение следующего года, за основу будет взят проект дошкольного учреждения в Куединском районе. Сразу после прохождения экспертизы проекта будем заключать соглашение о финансировании строительства с администрацией Ординского муниципального района, деньги будут выделены в полном объеме», – отметил глава Прикамья.



Проектная мощность нового здания детского сада в с. Карьево составит 55 мест, здание будет одноэтажным, общая площадь более 1 тыс. кв. м. Плановые сроки строительства: февраль – декабрь 2019 года.



Отметим, проект бюджета Пермского края на 2019–2021 гг., одобренный в первом чтении, предусматривает масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры: 71 объекта образования, в том числе 32 школ, 30 детских садов. Продолжится строительство объектов здравоохранения: планируется возвести 10 новых больниц и 18 поликлиник и сельских врачебных амбулаторий.