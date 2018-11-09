Пермские спортсменки привезли "золото" с чемпионата мира по самбо

22:48 | 12.11.2018

В Бухаресте (Румыния) завершился чемпионат мира по самбо. По итогам трех дней турнира Россия стала лучшей: победу одержали как мужская, так и женская сборная. В боевом самбо лидерами также стали россияне. Всего же они завоевали 15 золотых наград из 27, а также 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.



Существенный вклад в победу внесли спортсменки Прикамья. Первое «золото» чемпионата добыла для национальной сборной Мария Молчанова в весовой категории до 48 кг. Таким образом, она стала четырехкратной чемпионкой мира.



В шестой раз титул чемпионки мира по самбо завоевала еще одна представительница Пермского края Марина Мохнаткина – в весе до 68 кг.



В шаге от «золота» остановилась Анна Балашова. В финале в весовой категории свыше 80 кг она уступила сопернице из Грузии. В итоге – «серебро». Еще одну медаль, бронзовую, завоевала пермячка Екатерина Оноприенко в весе до 64 кг, сообщает минспорта края.