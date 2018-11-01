В выходные в Перми состоялись два гандбольных матча

13:26 | 6.11.2018

В выходные на площадке СК им. Сухарева состоялись два гандбольных матча: встреча молодежных составов «Пермские медведи-2 КОРПК» (Пермь) – «Динамо-2 СШОР № 13» (Челябинск) и матч Суперлиги «Пермские медведи» (Пермь) – «Динамо» (Астрахань).



Уверенно на площадке смотрелась молодежная сборная пермяков, победившая в игре с челябинцами со счетом 34:13. Уже через час после завершения встречи молодежных составов трибуны заполнились болельщиками команды мастеров.



И пермяки, и астраханцы продемонстрировали жесткий и быстрый гандбол.



В течение почти 20 минут первого тайма обе команды раскачивали счет (5:3). Лидерство астраханцев в начале игры было недолгим. Прорвать оборону обеих команд при защите вратарей Дмитрия Холмова (Пермь) и Андрея Верещагина (Астрахань), показавших хороший результат отраженных бросков (43 % и 46 %), было сложно.



За 10 минут до окончания первой половины матча пермякам удалось выйти вперед, и свое преимущество до окончания встречи они уже не отдали. Итог встречи – 20:18. Лучшими игроками встречи признаны вратари обеих команд.



Следующий матч «Пермские медведи» проведут с командой «Каустик» (Волгоград) 19 ноября в 19:00 в СК им. Сухарева.