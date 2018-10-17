Пермские хирурги провели уникальную операцию по приживлению кисти руки

17:20 | 21.10.2018

Хирурги Пермской краевой клинической больницы провели уникальную операцию — восстановили ампутированную кисть руки 55-летнему мужчине. 22 сентября с Вячеславом Могильниковым во время колки дров произошло трагическое происшествие: мужчина отсек кисть левой руки на уровне лучезапястного сустава. Врачи Пермской краевой клинической больницы взялись спасти руку.



«В ходе операции по реплантации кисти, которая длилась 4,5 часа, ампутированную конечность в буквальном смысле пришили: сшили сосуды, нервы, мышцы, восстановили кровообращение. В результате четкой работы операционной бригады через 3 недели после происшествия кисть «слушается», Вячеслав уже может шевелить пальцами», — отметил главный врач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов.



В настоящее время, по информации врачей, Вячеслав Могильников проходит послеоперационную терапию и реабилитацию, готовится к выписке.



«Чувствую себя нормально, пальцы начинают двигаться, уже есть чувствительность. Такое ощущение, будто пробивает током в конце пальцев. Я очень благодарен врачам, что спасли мне руку!» — добавил пациент.



Оперативные действия высококлассных специалистов ПККБ позволили сохранить руку и спасли пациента от инвалидности I группы, что позволит ему вернуться к обычной жизни.



Сегодня в Пермском крае повышается качество оказания медицинских услуг, в том числе благодаря особому вниманию краевых властей к развитию здравоохранения, которое является приоритетом региональной политики. Ежегодно на развитие высокотехнологичной медицины из бюджета края и фонда ОМС направляется почти 2,3 млрд рублей.



Отметим, врачи Пермской краевой клинической больницы повторили успех 30-летней давности. Первая подобная операция в Пермском крае прошла в 1986 году. Тогда под руководством легендарного хирурга, академика Евгения Антоновича Вагнера, пермские врачи «приживили» 8-летнему мальчику оторванную ногу.