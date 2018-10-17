В Прикамье наградили лучших комсомольских активистов

13:23 | 21.10.2018

В Пермском крае продолжаются мероприятия, посвящённые 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). В краевом совете профсоюзов прошло вручение памятных знаков и благодарностей активным деятелям комсомольской организации, среди которых много действующих руководителей, политиков и журналистов.



«Содействие в воспитании молодёжи - одна из главных целей нашей организации, мы видим свою роль в привнесении на современную почву всех лучших наработок, ведь опыт организации работы с молодёжью накоплен колоссальный», - считает ветеран ВЛКСМ Валентин Ермолов.



Будучи самой массовой молодёжной организацией в новейшей истории нашей страны, комсомол имел колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга. На пике комсомольского движения пермские студотряды насчитывали более 10 тысяч бойцов. Их руками построена крупнейшая в России Пермская ГРЭС, Соликамский ЦБК, Березниковский калийный комбинат. Эти предприятия остаются флагманами экономики России. И сегодня бывшие комсомольцы готовы предложить свои наработки по общению с молодежью.