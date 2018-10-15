Глава Перми Дмитрий Самойлов: «Пока температура теплоносителя не выйдет на нормальные показатели, тему с контроля не снимаю»

20:42 | 17.10.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов вызвал представителей Пермской сетевой компании для разбора ситуации с пониженными параметрами подачи тепла в жилые дома и незавершенными раскопками в городе.



В администрации Перми состоялся штаб по благоустройству под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова, где основными вопросами стали низкие параметры теплоснабжения и невосстановленные раскопки сетевой компании. На нем присутствовали главы районных администраций, заместитель прокурора Перми Анна Бабкина, руководство Пермской сетевой компании и филиала ПАО «Т плюс». По данным департамента ЖКХ, несмотря на то, что отопление в городе в целом запущено, порядка 50 домов остается на пониженных температурных показателях. Только два района города — Дзержинский и Орджоникидзевский — и поселок Новые Ляды вышли на нормативные параметры. По всем каналам обратной связи: прямые линии в районах, через социальные сети, в департамент ЖКХ — поступают вопросы по низким температурам в квартирах, чаще всего из микрорайонов Владимирский и Крохалева.



— По отоплению работаем до последнего обращения, до последней квартиры. Пока в домах не будет нормального теплоснабжения, тему с контроля не снимаю. Горячие линии в районах пусть продолжают работать до конца октября. Руководство департамента ЖКХ в пятницу должно доложить мне, как изменилась ситуация, — распорядился Дмитрий Самойлов. Присутствующий на штабе директор филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» Антон Трифонов отчитался, что наладка ЦТП и доведение подачи теплоносителя до нормативного уровня завершится к концу недели.



Второй, не менее важный вопрос — это завершение земляных работ и дальнейшее восстановление благоустройства. На штабе у главы Перми не возникло претензий к раскопкам компаний «Новогор-Прикамье» и «МРСК Урала», но значительные вопросы были к ПСК.



— Из 40 раскопок, которые должны были быть завершены к сегодняшней дате, закрыты только 11. Они мешают автомобилистам и пешеходам и не украшают город. Вы должны были так организовать свою работу, чтобы я не задавал вам этот вопрос сегодня, — обратился Дмитрий Самойлов к техническому директору Пермской сетевой компании Максиму Рябенко.



Он доложил главе города, что компания приведет в порядок улицу Петропавловскую после раскопки до 22 октября.



Закончить все раскопки и восстановить нарушенное благоустройство ресурсоснабжающая компания обязана до 30 октября. За соблюдением сроков будут следить административная техническая инспекция и административные комиссии в районных администрациях.