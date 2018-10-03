Власти Перми поблагодарили организаторов международного марафона

18:21 | 5.10.2018

В актовом зале администрации города подвели итоги второго Пермского международного марафона. Организаторам и партнерам события вручили благодарственные письма главы Перми Дмитрия Самойлова и заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой.



Напомним, в этом году Пермский международный марафон прошел 8 и 9 сентября в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». В забегах приняли участие 7,2 тысячи спортсменов, тысячи болельщиков поддерживали их на протяжении всей трассы. В забегах приняли участие губернатор Прикамья Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты, сотрудники администрации, общественники. Комментировали марафон, как и в прошлом году, российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.



Это был большой общегородской праздник, в рамках которого также прошли три всероссийских турнира – стронгмен, кроссфит и лазание по канату, работала зона ЭКСПО, была организована Pasta party, на протяжении трассы были установлены пункты питания, где работали волонтеры, дежурство несли медики и спасатели. Общественную безопасность обеспечивали сотрудники полиции, курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю. Информационную поддержку мероприятию оказывали представители средств массовой информации и блогеры. С момента открытия регистрации и по сегодняшний день состоялось 1284 информационных выхода. Участниками и зрителями марафона были оставлены тысячи положительных отзывов в социальных сетях.



Потребительская оценка пермского марафона на russiarunning.com составляет 9,4 балла из 10 возможных, что гораздо выше среднего значения.



За организацию и помощь в проведении мероприятия благодарственными письмами были награждены спонсоры и партнеры, представители СМИ и блогеры, представители ведомств, которые отвечали за общественную безопасность и медицинское обеспечение.



Впереди вручение благодарностей председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергея Сапегина. Их получат участники ЭКСПО.



В общей сложности благодарности получат около 120 человек и организаций.