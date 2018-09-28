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12:56 | 1.10.2018

Фото: Вадим Панджариди/nesekretno.ru

Новое производство Гознака повысит производительность предприятия на 15 %

На Краснокамской бумажной фабрике — филиале акционерного общества «Гознак» — открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг. В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра финансов Российской Федерации — председатель совета директоров АО «Гознак» Алексей Моисеев, заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Заместитель министра финансов, председатель совета директоров АО «Гознак» Алексей Моисеев отметил: «Мне очень приятно, что Гознак является производителем эксклюзива. Сегодня в мире существует всего 5–6 бумажных фабрик с подобным оборудованием и технологиями. Постоянными усилиями мы этот статус сохраняем».

Новое производство охватывает полный цикл выпуска банкнотной бумаги — от переработки хлопка до подготовки готовой бумаги с самыми высокотехнологичными средствами защиты. В результате мощности Гознака увеличиваются примерно на 15 %. Производительность цеха — до 6,5 тыс. тонн защищенной бумаги в год.

Еще одна особенность нового производства — высокий уровень автоматизации. На всех стадиях изготовления бумаги будет осуществляться автоматический контроль качества, что позволит уменьшить потери сырья, повысить производительность труда и значительно сократить производственные издержки.

При создании нового производственного комплекса особое внимание было уделено защите окружающей среды. В частности, обеспечен замкнутый цикл использования технической воды, что существенно сократит забор воды из реки Камы и снизит нагрузку на очистные сооружения города Краснокамска.

Объем производства нового цеха достаточен для обеспечения потребностей в выпуске наличных банкнот двух-трех достаточно крупных государств.

«Сейчас перед Правительством РФ стоят задачи по импортозамещению и выходу на экспорт. Это те моменты, которые мы бы хотели развивать по всей стране, развивать конкурентоспособность нашей промышленности. Экспортная выручка Гознака существенно выросла. Предприятие неоднократно подтверждало статус одного из самых современных и продвинутых производств мирового уровня. Казалось бы, простая бумага, но она изготовлена по высочайшим технологиям», — прокомментировал Алексей Моисеев в ходе осмотра фабрики.

Гостям, принявшим участие в церемонии открытия, показали основные этапы производства банкнотной бумаги: обработку исходного хлопкового сырья, отлив бумаги на бумагоделательной машине. Кроме того показали процесс резки, сортировки бумаги, ее подготовку к отправке на печатные фабрики.

Отметим, в 2018 году АО «Гознак» отмечает свое 200-летие. История компании началась в Санкт-Петербурге: в 1818 году указом императора Александра I специально для производства бумажных денег была создана Экспедиция заготовления государственных бумаг (с 1919 года — Гознак).

Производственные мощности, которыми располагает компания, позволяют ежегодно производить 11 тысяч тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 миллиардов экземпляров банкнот, 3,5 миллиарда монет, до 40 миллионов паспортов, от 30 до 45 миллионов почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции. Годовой объем производства компании составляет 46 миллиардов рублей. Компания занимает 11–12 % международного коммерческого рынка банкнот, а также входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров защищенной продукции.

Продукция фабрики на протяжении многих лет используется крупнейшими полиграфическими, обойными и упаковочными предприятиями России, стран СНГ, Прибалтики, Западной Европы и дальнего зарубежья.

© «Вечерние Ведомости»

 


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