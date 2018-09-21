В Прикамье впервые состоялся спортивно-туристический слет для ветеранов

12:42 | 25.09.2018

Впервые в Прикамье региональная общественная организация ветеранов собрала ветеранов и пенсионеров на краевой спортивно-туристический слет. Восемнадцать команд ветеранов и пенсионеров соревновались в творческом конкурсе «Визитная карточка», стрельбе из лука, арбалета, скоростной установке палатки, разбивали в полевых условиях бивуак, определяли самого меткого в состязаниях по баскетболу и футболу. Также каждая команда представила свой рецепт походного блюда — ароматной ухи.



Спортивно-туристический слет, прошедший в Нытве, — это не только праздник ради праздника, но и прекрасная возможность для ветеранов пообщаться и наладить друг с другом контакты. «Нашей организации всего год, и ее основная цель — объединение ветеранов всех территорий Прикамья. Сегодняшнее мероприятие позволило не только приобщить пожилых людей к физкультуре и здоровому образу жизни, но и укрепить дружеские контакты среди ветеранских организаций Пермского края. Наш первый опыт оказался удачным, учитывая пожелания участников слета, краевой туристический слет ветеранов планируется сделать ежегодным», — отметила организатор слета, председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко.



«Живописное место, доброжелательная атмосфера благотворно и позитивно повлияли на настроение ветеранов — участников слета. После таких мероприятий открывается второе дыхание!» — поделилась впечатлениями от участия в мероприятии председатель Чусовского совета ветеранов Зинаида Журавлева.



Спортивно-туристический слет «Второе дыхание» для граждан старшего поколения состоялся в рамках краевого проекта «Активное долголетие» при поддержке администрации губернатора Пермского края. Организатор слета — Пермская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.