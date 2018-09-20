Новый детский сад в Чердыни готов принять детей поселка Рябинино

19:07 | 21.09.2018

Сегодня, 21 сентября, в рамках рабочей поездки в Чердынский район губернатор Пермского края Максим Решетников посетил несколько важных для муниципалитета строительных объектов.



В п. Рябинино глава региона совместно с родителями и воспитателями осмотрел новое здание детского сада. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в ближайшие дни, строительные работы завершены. Детский сад сможет принять 100 дошколят.



Как рассказала заведующая детского сада Светлана Тарасова, открытия детского сада жители поселка очень ждут, ведь сейчас он размещается в двух зданиях, построенных еще в середине прошлого века. «Новый садик очень красивый, современный. Это многолетняя «голубая мечта» семей с детишками. Детки будут здесь расти, учиться жить в обществе», - поделилась ожиданиями заведующая.



По словам начальника Управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрия Махонина, который родился в п. Рябинино, детский сад - ожидаемый объект: «Детский сад действительно долгожданный, потому что раньше дети ходили в деревянный детский сад. Приятно, что социальная инфраструктура даже в таком небольшом северном поселке развивается: не так давно здесь был открыт стадион, в планах - открытие новой амбулатории».



Детский сад в п. Рябинино был построен в рамках Программы развития Пермского края, сформированной на основе просьб и пожеланий жителей региона, которые они озвучивали во время встреч с губернатором Максимом Решетниковым.



Отметим, что строительство дошкольных образовательных учреждений - одна из ключевых задач региональной власти. Всего в этом году предполагается завершить строительство 9 детских садов, за 5 лет планируется построить 27 новых детских садов.



Также во время рабочей поездки на север региона губернатор проинспектировал строительство нового пожарного депо. В настоящее время отставание от графика составляет 4 месяца. Подрядчик уведомлен о расторжении контракта, после расторжения контракта будет объявлен новый аукцион на достройку объекта.