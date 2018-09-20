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Пермь: новости дня


18:50 | 21.09.2018

Строительство больницы в Чердынском районе планируют завершить с опережением графика

Сегодня, 21 сентября, во время рабочей поездки на север региона губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства медицинских объектов в Чердыни и Ныробе.

В Чердыни ведется строительство нового лечебного корпуса районной больницы на 50 койкомест. По поручению губернатора объект был включен в Программу развития Пермского края. Сейчас больница «разбросана» по девяти отдельным зданиям. Благодаря новому корпусу посетить всех специалистов жители смогут в одном месте.

«Необходимость в строительстве нового корпуса районной больницы, которая обслуживает около 17 тысяч человек, назрела давно. Мы знаем об этом не понаслышке, поэтому в 2017 году дал поручение обновить инфраструктуру здравоохранения в районе», - обозначил Максим Решетников. Губернатор также обратил внимание строителей на необходимость обеспечения качественного благоустройства прилегающей территории. «Даже если это приведет к небольшому удорожанию проекта, мы создадим комфортные условия для людей», — отметил Максим Решетников.

Сейчас на строительной площадке нового лечебного корпуса уже забиты сваи под фундамент и ведутся работы по прокладке инженерных сетей.

Предполагается, что новый корпус откроет свои двери в 2020 году. Работы по строительству идут в графике, при этом подрядчики заявляют, что они намерены завершить строительство раньше планового срока – до конца 2019 года. По словам генерального директора Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского, для этого необходимо поменять очередность строительства. Например, сейчас будет выполняться перепроектирование пожарной емкости и котельной, в это время подрядчики перейдут на другие работы, чтобы строительство важного для жителей объекта не останавливалось.

Также во время рабочей поездки губернатор осмотрел площадку под строительство сельской врачебной амбулатории в поселке Ныроб. В настоящее время уже заключен контракт на выполнение проектных работ, предполагается, что они будут завершены в начале 2019 года. Амбулаторию предполагается ввести в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года.

Напомним, в Пермском крае ведется масштабное строительство новых медучреждений. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.

© «Вечерние Ведомости»

 


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