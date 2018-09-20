Получить качественную медицинскую помощь в отдаленных территориях Прикамья поможет высокоскоростной интернет

17:11 | 21.09.2018

107 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных поселениях Пермского края подключат к высокоскоростному интернету.



Глобальная сеть позволит вести диалог с медицинскими экспертами из других городов и регионов — по сути, проводить консилиумы дистанционно. Жители отдаленных территорий смогут получить консультацию у специалистов, за которой сейчас им приходится уезжать за пределы своего населенного пункта. Подключение ФАПов к высокоскоростному интернету решает сразу две системные задачи: повышение качества оказываемой медицинской помощи и обеспечение ее доступности для жителей Пермского края.



Высокоскоростной интернет появится в медучреждениях Бардымского, Кудымкарского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Чернушинского и других районов Пермского края. Всего в проекте участвуют 29 территорий региона.



По информации министерства информационного развития и связи Пермского края, всего в 2018 году к высокоскоростному интернету будет подключено 168 ФАПов, а также 87 медучреждений, 257 школ и 46 объектов соцзащиты. Подключить все социальные учреждения края (больницы, ФАПы, школы) к интернету планируется до конца 2020 года. К Всемирной паутине медицинские учреждения подключит «Ростелеком» в рамках госконтракта с министерством информационного развития и связи Пермского края.



«Чтобы обеспечить современными скоростными каналами связи фельдшерско-акушерские пункты Прикамья, связисты построят волоконно-оптические линии связи, произведут установку, монтаж и настройку всего телекоммуникационного оборудования и беспроводных точек доступа», — комментирует директор Пермского филиала компании «Ростелеком» Роман Сандалов.



Отметим, Пермский край является одним из регионов страны, где цифровые технологии развиваются наиболее активно. Одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение до 95 % населения Прикамья сотовой связью и интернетом. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что «обеспечение отдаленных деревень и сел края широкополосным доступом в интернет и бесперебойной мобильной связью, развитие интернета и связи — важные составляющие комфортной жизни людей в родном крае».



В настоящее время в Прикамье реализуется программа по устранению цифрового неравенства. В рамках программы точки доступа в интернет будут построены в 305 населенных пунктах края с численностью населения от 250 до 500 человек. С начала года более 1,5 тысячи частных домов в 7 малонаселенных поселениях получили доступ к широкополосному интернету. «Оптика» проведена в населенные пункты Пермского, Чайковского, Верещагинского, Красновишерского, Чусовского муниципальных районов Прикамья.