13:56 | 21.09.2018

В четверг, 20 сентября, состоялся выездной семинар депутатов Пермской городской Думы «Цифровая экономика как одно из стратегических направлений развития страны, края и города». Мероприятие прошло на площадке школы «Мастерград», где реализуется «пилотный» проект «Умная школа». Именно здесь установлены современная система видеонаблюдения и комплекс оборудования для обеспечения безопасности школьников и преподавателей.



Основные направления «цифровой трансформации» региона обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников.



По его словам, задачи краевых властей, направленные на повышение качества жизни в регионе, позволяют по-новому взглянуть на вызовы «цифровой эпохи». В Пермском крае уже сейчас реализуются такие проекты, как «Умный город», «Умная поликлиника», «Умная школа», которые непосредственно связаны с повседневной жизнью пермяков.



Отдельно глава региона остановился на цифровизации здравоохранения. «Мы оцифровываем процесс лечения, его результаты. Уход от бумажной работы позволяет врачам повысить скорость работы, сэкономить время и в итоге больше внимания уделять пациентам, – подчеркнул Максим Решетников. – «Цифровая трансформация» здравоохранения позволяет повышать качество медуслуг, и уже сейчас мы можем говорить о повышении производительности труда в поликлиниках на 20%».



Одним из примеров применения умных технологий в системе здравоохранения является система, которая позволяет главврачам в режиме реального времени следить за наличием очередей и регулировать нагрузку сотрудников. Сейчас система тестируется в нескольких медучреждениях Перми.



Во время семинара депутатам Пермской городской Думы представили примеры умных технологий, которые уже реализуются в краевой столице. В частности, депутаты ознакомились с системой организации безопасности в микрорайоне Пролетарский «Умная школа» и проектом «Умный свет».



По словам депутата Олега Шлыкова, следить за последними тенденциями важно для дальнейшего развития города и края. «Цифровизация порой идет такими темпами, что не успеваем отследить. Сегодня мы познакомились с опытом, накопленным в нашей стране и за рубежом, и постарались уловить тенденции, – отметил депутат. – Наш город уникален с точки зрения развития технологий: у нас есть кадры, есть люди, которые «горят» своим делом и стремятся сделать лучше свой город».



Отметим, что региональные власти уделяют цифровизации региона пристальное внимание. Так, в июле губернатором Максимом Решетниковым подписан указ о создании Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края, в составе которого 24 представителя законодательных и исполнительных органов власти, ИТ-компаний, промышленных предприятий, науки и вузов. В компетенцию Координационного совета входит решение вопросов цифровой трансформации края.