В выходные в Пермь придет потепление

12:07 | 21.09.2018

Сейчас в столице Прикамья 10 градусов, пасмурно. Сегодня, 21 сентября, в Перми ожидается до 14°C, ночью – около 4°C.



Завтра днем будет до 17°C, возможны небольшие дожди. В воскресенье, 23 сентября, столбик термометра поднимется до 22°C. В понедельник воздух прогреется до 23°C. По предварительным прогнозам, период аномального тепла продлится до среды.