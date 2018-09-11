Максим Решетников: «Развитие социальной инфраструктуры должно учитывать пожелания жителей края»

18:43 | 13.09.2018

Сегодня, 13 сентября, во время рабочей поездки в Соликамский городской округ губернатор Пермского района Максим Решетников посетил строительные площадки двух социальных объектов: общеобразовательной школы № 13, где ведется реконструкция основного здания и строительство нового межшкольного стадиона, и детской поликлиники № 1.



Как обозначил глава региона, инфраструктура в Соликамске развивается. «Одна из семи поликлиник, которые строятся сейчас в Пермском крае, возводится именно в Соликамске. Это будет современная поликлиника с новым оборудованием, компьютерами и организацией работы. Работать здесь будут достойные врачи, с высокой квалификацией», — отметил губернатор.



Строительство новой поликлиники было начато в 2017 году. Общая стоимость контракта превысит 166,7 млн рублей, в том числе более 25 млн рублей – на медицинское оборудование. В настоящее время каркас здания уже возведен, устроены внутренние и наружные инженерные сети, ведется внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. В частности, уже установлена детская площадка и уложен асфальт.



К благоустройству территории поликлиники и прилегающей территории местные власти подошли комплексно. В прошлом году к губернатору обратился председатель общественной организации «Многодетные семьи Соликамска» Александр Кулаков. Инициативный житель обратил внимание, что после завершения строительства новой поликлиники нагрузка на пешеходные дорожки увеличится, поэтому нужно было их расширить. «До ремонта здесь была узкая дорожка, на которой двум коляскам было не разъехаться, а теперь и тротуар широкий, и проезд обновили, и организовали парковку», — говорит представитель общественной организации.



Также глава региона Максим Решетников осмотрел ход реконструкции общеобразовательной школы №13. В рамках реконструкции основное здание школы увеличилось почти на 40% - на 500 кв. м. Как отметила директор образовательного учреждения Елена Щеткина, новое крыло уже построено, на первом этаже разместится новая столовая с современным оборудованием, а на втором – дополнительные четыре класса. «Благодаря пристрою мы сможем принять почти на 200 детей больше. Кроме того, во время реконструкции в школе устанавливают оборудование для маломобильных групп населения», — пояснила директор школы.



По словам представителя подрядной организации, директора ООО «Кама-Строй» Дмитрия Кичигина, до 10 октября предполагается завершить все наружные работы, а после перейти к чистовой отделке внутренних помещений. «Планируем, что с третьей четверти дети уже смогут учиться в новых классах», — подчеркнул подрядчик.



На новом межшкольном стадионе появились баскетбольная и футбольная площадки, беговые дорожки, проектом предусмотрено освещение всего стадиона. Занятия здесь смогут проводиться как днем, так и в вечерние часы, предполагается, что на территорию стадиона смогут попасть жители из близстоящих домов. Глава региона обозначил, что уже на этапе проектирования должны учитываться современные стандарты занятий спортом. В частности, для занятий легкой атлетикой на беговые дорожки рекомендуется укладывать прорезиненное покрытие.



Напомним, в перечень капитального строительства на 2018 год включено 57 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 21 объект здравоохранения, 11 – образования. Всего до 2021 г. предусмотрено строительство 7 детских поликлиник, 4 сельских врачебных амбулаторий, 10 прочих объектов здравоохранения (диспансеров, больниц, специализированных корпусов) и 27 образовательных учреждений.